Свидетель по делу о взятках в управлении миграции УМВД ХМАО запуталась в показаниях

Свидетель по делу о взятках в управлении миграции МВД ХМАО изменила показания

09 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Свидетель запуталась в показаниях, давила ли на нее подсудимая, требуя взятку с выплаченной премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оксана Осипова, бывшая подчиненная Оксаны Семеновой, экс-главы управления миграции УМВД ХМАО, несколько раз меняла показания во время слушания по делу о вымогательстве взяток. Оксана Семенова одновременно и подтверждала, и опровергала сведения о том, требовала ли подсудимая с нее взятку с выплаченной премии, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «На предыдущем судебном заседании, на вопрос председательствующего [судьи] вы указали, на то, что Семенова ничем вам не угрожала и ничего не говорила, просто говорила передать деньги. Из ваших трех показаний в ходе предварительного расследования следует, что Семенова вам угрожала какими-то негативными последствиями по службе. Как на самом деле было?», — спросил свидетеля судья. На суде свидетель путалась в показаниях и подтверждала как ответы, данные во время предварительного расследования, так и те, что были даны на суде. В итоге она рассказала, что угрозы от Семеновой были якобы в завуалированной форме, а в показаниях она путалась из-за волнения перед процессом. Ранее подчиненная экс-главы управления миграции УМВД ХМАО рассказала в суде, как у нее вымогали взятку. По словам югорчанки, когда она работала старшим инспектором в управлении, то получила премию и была вынуждена передать эти деньги Семеновой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оксана Осипова, бывшая подчиненная Оксаны Семеновой, экс-главы управления миграции УМВД ХМАО, несколько раз меняла показания во время слушания по делу о вымогательстве взяток. Оксана Семенова одновременно и подтверждала, и опровергала сведения о том, требовала ли подсудимая с нее взятку с выплаченной премии, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «На предыдущем судебном заседании, на вопрос председательствующего [судьи] вы указали, на то, что Семенова ничем вам не угрожала и ничего не говорила, просто говорила передать деньги. Из ваших трех показаний в ходе предварительного расследования следует, что Семенова вам угрожала какими-то негативными последствиями по службе. Как на самом деле было?», — спросил свидетеля судья. На суде свидетель путалась в показаниях и подтверждала как ответы, данные во время предварительного расследования, так и те, что были даны на суде. В итоге она рассказала, что угрозы от Семеновой были якобы в завуалированной форме, а в показаниях она путалась из-за волнения перед процессом. Ранее подчиненная экс-главы управления миграции УМВД ХМАО рассказала в суде, как у нее вымогали взятку. По словам югорчанки, когда она работала старшим инспектором в управлении, то получила премию и была вынуждена передать эти деньги Семеновой.