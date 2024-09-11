В России подскочат цены на авиабилеты

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У авиакомпаний вырастут издержки, пишет "Коммерсант"
У авиакомпаний вырастут издержки, пишет "Коммерсант" Фото:

В России ожидается повышение цен на авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Минтрансу с просьбой пересмотреть планы по увеличению сборов, так как это скажется на стоимости авиабилетов.

«В проекте предусмотрено увеличение аэронавигационного сбора с российских авиакомпаний на внутренних рейсах на 37%, на международных — на 100%. Это приведет к росту стоимости авиабилетов», — передает содержание письма «Коммерсант».

Отмечается, что изменения в правилах приведут к снижению спроса на авиаперевозки и ухудшению конкурентных позиций российских авиакомпаний. Эксперты отмечают, что ставки для российских перевозчиков ниже иностранных, однако реконструкция аэропортов требует финансирования.

Министр транспорта России Роман Старовойт в ходе Восточного экономического форума объяснил рост цен на авиабилеты повышенным спросом, увеличением затрат авиаперевозчиков и подорожанием топлива. По данным ФАС, цены на авиабилеты в первой половине 2024 года выросли в среднем на 20%, передает Pravda.Ru.

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В России ожидается повышение цен на авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Минтрансу с просьбой пересмотреть планы по увеличению сборов, так как это скажется на стоимости авиабилетов. «В проекте предусмотрено увеличение аэронавигационного сбора с российских авиакомпаний на внутренних рейсах на 37%, на международных — на 100%. Это приведет к росту стоимости авиабилетов», — передает содержание письма «Коммерсант». Отмечается, что изменения в правилах приведут к снижению спроса на авиаперевозки и ухудшению конкурентных позиций российских авиакомпаний. Эксперты отмечают, что ставки для российских перевозчиков ниже иностранных, однако реконструкция аэропортов требует финансирования. Министр транспорта России Роман Старовойт в ходе Восточного экономического форума объяснил рост цен на авиабилеты повышенным спросом, увеличением затрат авиаперевозчиков и подорожанием топлива. По данным ФАС, цены на авиабилеты в первой половине 2024 года выросли в среднем на 20%, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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