Звезда «Битвы экстрасенсов» погиб в страшном ДТП в Таиланде

В ночь на 17 августа в Таиланде погиб медиум и участник телешоу «Битва экстрасенсов» Артур Микаберидзе. О трагедии сообщила его супруга.
Как передает SHOT, мужчина разбился на байке в городе Кханом. Авария произошла поздно ночью. Экстрасенс вылетел с мотоцикла и получил серьезную травму легких. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, в организме Артура образовались тромбы, которые привели к закупорке сосудов и внезапной остановке дыхания.
С 2022 года Артур Микаберидзе проживал в Таиланде вместе с женой и пятью детьми. Там он продолжал свою деятельность в качестве медиума и ясновидящего, проводя различные практики и консультации для туристов. Среди его услуг были диагностики, энергетические практики и помощь в решении проблем в отношениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.