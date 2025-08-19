Звезда «Битвы экстрасенсов» погиб в страшном ДТП в Таиланде

С 2022 года Артур Микаберидзе проживал в Таиланде вместе с женой и пятью детьми
С 2022 года Артур Микаберидзе проживал в Таиланде вместе с женой и пятью детьми

В ночь на 17 августа в Таиланде погиб медиум и участник телешоу «Битва экстрасенсов» Артур Микаберидзе. О трагедии сообщила его супруга.

Как передает SHOT, мужчина разбился на байке в городе Кханом. Авария произошла поздно ночью. Экстрасенс вылетел с мотоцикла и получил серьезную травму легких. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, в организме Артура образовались тромбы, которые привели к закупорке сосудов и внезапной остановке дыхания.

С 2022 года Артур Микаберидзе проживал в Таиланде вместе с женой и пятью детьми. Там он продолжал свою деятельность в качестве медиума и ясновидящего, проводя различные практики и консультации для туристов. Среди его услуг были диагностики, энергетические практики и помощь в решении проблем в отношениях.

