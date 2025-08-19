Володин: из России стали депортировать больше мигрантов

В первом полугодии из России депортировали на 17% больше мигрантов, нарушивших законодательство. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«В первом полугодии из нашей страны депортировано на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем за аналогичный период прошлого года», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, председатель Госдумы подчеркнул, что у 791 человека вовсе прекращено приобретенное гражданство РФ.
Также Володин отметил, что усиление контроля связано с необходимостью обеспечения общественной безопасности и наведения порядка в сфере миграции. По словам депутата, правоохранительные органы стали чаще выявлять случаи незаконного пребывания иностранных граждан на территории страны. Он уточнил, что власти продолжат работу в этом направлении для предотвращения новых нарушений и поддержания правопорядка.
