10 сентября 2024

В автобусах Сургута пассажиры услышат факты об истории города

© Служба новостей «URA.RU»
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В сургутских автобусах будут рассказывать факты об истории города
В сургутских автобусах будут рассказывать факты об истории города Фото:

Жители Сургута (ХМАО) теперь могут услышать факты об истории города при объявлении остановок в автобусах. Проект реализовала молодежная палата при городской думе, сообщила администрация Сургута на своем сайте.

«Объявляют остановки в городском транспорте молодые парламентарии. Помимо названий, они рассказывают исторические факты о местах или людях, в честь которых названы улицы», — говорится в сообщении.

Проект уже запустили на маршрутах № 28 и №28А. Они пролегают через историко-культурный центр «Старый Сургут», рыбоконсервный завод, улицы Ивана Захарова, Мелик-Карамова и Чехова.

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Жители Сургута (ХМАО) теперь могут услышать факты об истории города при объявлении остановок в автобусах. Проект реализовала молодежная палата при городской думе, сообщила администрация Сургута на своем сайте. «Объявляют остановки в городском транспорте молодые парламентарии. Помимо названий, они рассказывают исторические факты о местах или людях, в честь которых названы улицы», — говорится в сообщении. Проект уже запустили на маршрутах № 28 и №28А. Они пролегают через историко-культурный центр «Старый Сургут», рыбоконсервный завод, улицы Ивана Захарова, Мелик-Карамова и Чехова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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