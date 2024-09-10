В автобусах Сургута пассажиры услышат факты об истории города

В сургутских автобусах будут рассказывать факты об истории города
Жители Сургута (ХМАО) теперь могут услышать факты об истории города при объявлении остановок в автобусах. Проект реализовала молодежная палата при городской думе, сообщила администрация Сургута на своем сайте.
«Объявляют остановки в городском транспорте молодые парламентарии. Помимо названий, они рассказывают исторические факты о местах или людях, в честь которых названы улицы», — говорится в сообщении.
Проект уже запустили на маршрутах № 28 и №28А. Они пролегают через историко-культурный центр «Старый Сургут», рыбоконсервный завод, улицы Ивана Захарова, Мелик-Карамова и Чехова.
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