12 сентября 2024

«Смешно от такого бреда»: Клава Кока отреагировала на призыв сделать ее иноагентом

Клава Кока опровергла отреагировала на призыв сделать ее иноагентом
© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
Клава Кока раскритиковала СМИ за распространение ложной информации Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) прокомментировала слухи о том, что ее могут признать иностранным агентом из-за выступлений в Германии. Артистка назвала сообщения СМИ «полной чушью» и призвала к ответственности за распространение ложных данных.

«В очередной раз СМИ написали полную чушь обо мне и других артистах. Смешно от такого бреда, однако грустно, что СМИ пропускают лживую информацию, не проверяя фактов! Пора призвать паблики к ответственности за такие откровенно ложные вбросы», — написала Клава Кока в своем telegram-канале.

Певица также показала видео с того самого концерта в Германии, чтобы опровергнуть слухи. На кадрах видно, что зал окрасился в цвета российского флага.

Ситуация вокруг Клавы Коки и обвинений в ее адрес разгорелась после того, как в СМИ появилась информация о том, что организаторы ее концертов в Германии могут поддерживать ВСУ. Продюсер Коки, Пашу (Павел Курьянов), также выразил возмущение по поводу этих обвинений. Он назвал новости о певице ложью, которая порочит честь и достоинство.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) прокомментировала слухи о том, что ее могут признать иностранным агентом из-за выступлений в Германии. Артистка назвала сообщения СМИ «полной чушью» и призвала к ответственности за распространение ложных данных. «В очередной раз СМИ написали полную чушь обо мне и других артистах. Смешно от такого бреда, однако грустно, что СМИ пропускают лживую информацию, не проверяя фактов! Пора призвать паблики к ответственности за такие откровенно ложные вбросы», — написала Клава Кока в своем telegram-канале. Певица также показала видео с того самого концерта в Германии, чтобы опровергнуть слухи. На кадрах видно, что зал окрасился в цвета российского флага. Ситуация вокруг Клавы Коки и обвинений в ее адрес разгорелась после того, как в СМИ появилась информация о том, что организаторы ее концертов в Германии могут поддерживать ВСУ. Продюсер Коки, Пашу (Павел Курьянов), также выразил возмущение по поводу этих обвинений. Он назвал новости о певице ложью, которая порочит честь и достоинство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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