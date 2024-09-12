«Смешно от такого бреда»: Клава Кока отреагировала на призыв сделать ее иноагентом

Клава Кока опровергла отреагировала на призыв сделать ее иноагентом

12 сентября 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Клава Кока раскритиковала СМИ за распространение ложной информации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) прокомментировала слухи о том, что ее могут признать иностранным агентом из-за выступлений в Германии. Артистка назвала сообщения СМИ «полной чушью» и призвала к ответственности за распространение ложных данных. «В очередной раз СМИ написали полную чушь обо мне и других артистах. Смешно от такого бреда, однако грустно, что СМИ пропускают лживую информацию, не проверяя фактов! Пора призвать паблики к ответственности за такие откровенно ложные вбросы», — написала Клава Кока в своем telegram-канале. Певица также показала видео с того самого концерта в Германии, чтобы опровергнуть слухи. На кадрах видно, что зал окрасился в цвета российского флага. Ситуация вокруг Клавы Коки и обвинений в ее адрес разгорелась после того, как в СМИ появилась информация о том, что организаторы ее концертов в Германии могут поддерживать ВСУ. Продюсер Коки, Пашу (Павел Курьянов), также выразил возмущение по поводу этих обвинений. Он назвал новости о певице ложью, которая порочит честь и достоинство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) прокомментировала слухи о том, что ее могут признать иностранным агентом из-за выступлений в Германии. Артистка назвала сообщения СМИ «полной чушью» и призвала к ответственности за распространение ложных данных. «В очередной раз СМИ написали полную чушь обо мне и других артистах. Смешно от такого бреда, однако грустно, что СМИ пропускают лживую информацию, не проверяя фактов! Пора призвать паблики к ответственности за такие откровенно ложные вбросы», — написала Клава Кока в своем telegram-канале. Певица также показала видео с того самого концерта в Германии, чтобы опровергнуть слухи. На кадрах видно, что зал окрасился в цвета российского флага. Ситуация вокруг Клавы Коки и обвинений в ее адрес разгорелась после того, как в СМИ появилась информация о том, что организаторы ее концертов в Германии могут поддерживать ВСУ. Продюсер Коки, Пашу (Павел Курьянов), также выразил возмущение по поводу этих обвинений. Он назвал новости о певице ложью, которая порочит честь и достоинство.