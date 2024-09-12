«Смешно от такого бреда»: Клава Кока отреагировала на призыв сделать ее иноагентом

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) прокомментировала слухи о том, что ее могут признать иностранным агентом из-за выступлений в Германии. Артистка назвала сообщения СМИ «полной чушью» и призвала к ответственности за распространение ложных данных.
«В очередной раз СМИ написали полную чушь обо мне и других артистах. Смешно от такого бреда, однако грустно, что СМИ пропускают лживую информацию, не проверяя фактов! Пора призвать паблики к ответственности за такие откровенно ложные вбросы», — написала Клава Кока в своем telegram-канале.
Певица также показала видео с того самого концерта в Германии, чтобы опровергнуть слухи. На кадрах видно, что зал окрасился в цвета российского флага.
Ситуация вокруг Клавы Коки и обвинений в ее адрес разгорелась после того, как в СМИ появилась информация о том, что организаторы ее концертов в Германии могут поддерживать ВСУ. Продюсер Коки, Пашу (Павел Курьянов), также выразил возмущение по поводу этих обвинений. Он назвал новости о певице ложью, которая порочит честь и достоинство.
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