В екатеринбургском СИЗО для женщин и террористов поменялась власть

Начальник женского СИЗО-5 в Екатеринбурге, подполковник Михаил Кадомцев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Кадомцев вышел на пенсию», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, отставка офицера может быть связана с тем, что он нашел другую работу на гражданке. «Но есть слухи, что он якобы устал от работы в системе ФСИН», — добавил он.
В пресс-службе свердловского ГУФСИН подтвердили URA.RU отставку Кадомцева. По данным агентства, его место с приставкой «врио» занял капитан Денис Кичигин. До этого он работал заместителем начальника СИЗО-1.
Следственный изолятор №5 находится на Елизаветинском шоссе. Там, кроме женщин, содержат и мужчин, арестованных по подозрению в терроризме.
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