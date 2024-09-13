В екатеринбургском СИЗО для женщин и террористов поменялась власть

Начальник СИЗО-5 в Екатеринбурге Кадомцев ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
Михаил Кадомцев вышел на пенсию Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Начальник женского СИЗО-5 в Екатеринбурге, подполковник Михаил Кадомцев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Кадомцев вышел на пенсию», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, отставка офицера может быть связана с тем, что он нашел другую работу на гражданке. «Но есть слухи, что он якобы устал от работы в системе ФСИН», — добавил он.

В пресс-службе свердловского ГУФСИН подтвердили URA.RU отставку Кадомцева. По данным агентства, его место с приставкой «врио» занял капитан Денис Кичигин. До этого он работал заместителем начальника СИЗО-1.

Следственный изолятор №5 находится на Елизаветинском шоссе. Там, кроме женщин, содержат и мужчин, арестованных по подозрению в терроризме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник женского СИЗО-5 в Екатеринбурге, подполковник Михаил Кадомцев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Кадомцев вышел на пенсию», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, отставка офицера может быть связана с тем, что он нашел другую работу на гражданке. «Но есть слухи, что он якобы устал от работы в системе ФСИН», — добавил он. В пресс-службе свердловского ГУФСИН подтвердили URA.RU отставку Кадомцева. По данным агентства, его место с приставкой «врио» занял капитан Денис Кичигин. До этого он работал заместителем начальника СИЗО-1. Следственный изолятор №5 находится на Елизаветинском шоссе. Там, кроме женщин, содержат и мужчин, арестованных по подозрению в терроризме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...