В екатеринбургском СИЗО для женщин и террористов поменялась власть

Начальник СИЗО-5 в Екатеринбурге Кадомцев ушел в отставку

Михаил Кадомцев вышел на пенсию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник женского СИЗО-5 в Екатеринбурге, подполковник Михаил Кадомцев ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Кадомцев вышел на пенсию», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, отставка офицера может быть связана с тем, что он нашел другую работу на гражданке. «Но есть слухи, что он якобы устал от работы в системе ФСИН», — добавил он.

В пресс-службе свердловского ГУФСИН подтвердили URA.RU отставку Кадомцева. По данным агентства, его место с приставкой «врио» занял капитан Денис Кичигин. До этого он работал заместителем начальника СИЗО-1.

Следственный изолятор №5 находится на Елизаветинском шоссе. Там, кроме женщин, содержат и мужчин, арестованных по подозрению в терроризме.