Ночные температуры в Челябинской области упадут до нуля

13 сентября 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

По ночам в регионе возможны первые заморозки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ночные температуры в Челябинской области в ближайшие выходные, 14—16 сентября, упадут до нуля градусов. С уходом антициклона также возможны небольшие дожди, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Антициклон ослабевает, поэтому в регионе местами ожидаются кратковременные дожди. В Челябинской области ночью 14 и 15 сентября ожидается 4-9 градусов тепла, в горах и низинах до нуля», — уточнили метеорологи. Дневные температуры будут радовать относительным теплом, в регионе с 14 по 16 сентября синоптики обещают от 18 до 23 градусов. В северной части возможные небольшие осадки, а также туманы. В Челябинске в выходные ночью 7-9 градусов тепла, днем 18-23. О понижении температуры в горах и низинах челябинские синоптики предупреждали накануне 12 сентября. В долгосрочном прогнозе метеорологи предсказали мокрый снег в Магнитогорске, который ожидается к 28 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночные температуры в Челябинской области в ближайшие выходные, 14—16 сентября, упадут до нуля градусов. С уходом антициклона также возможны небольшие дожди, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Антициклон ослабевает, поэтому в регионе местами ожидаются кратковременные дожди. В Челябинской области ночью 14 и 15 сентября ожидается 4-9 градусов тепла, в горах и низинах до нуля», — уточнили метеорологи. Дневные температуры будут радовать относительным теплом, в регионе с 14 по 16 сентября синоптики обещают от 18 до 23 градусов. В северной части возможные небольшие осадки, а также туманы. В Челябинске в выходные ночью 7-9 градусов тепла, днем 18-23. О понижении температуры в горах и низинах челябинские синоптики предупреждали накануне 12 сентября. В долгосрочном прогнозе метеорологи предсказали мокрый снег в Магнитогорске, который ожидается к 28 сентября.