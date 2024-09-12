Ночные температуры в Челябинской области упадут до нуля

Ночные температуры в Челябинской области в ближайшие выходные, 14—16 сентября, упадут до нуля градусов. С уходом антициклона также возможны небольшие дожди, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Антициклон ослабевает, поэтому в регионе местами ожидаются кратковременные дожди. В Челябинской области ночью 14 и 15 сентября ожидается 4-9 градусов тепла, в горах и низинах до нуля», — уточнили метеорологи.
Дневные температуры будут радовать относительным теплом, в регионе с 14 по 16 сентября синоптики обещают от 18 до 23 градусов. В северной части возможные небольшие осадки, а также туманы. В Челябинске в выходные ночью 7-9 градусов тепла, днем 18-23.
О понижении температуры в горах и низинах челябинские синоптики предупреждали накануне 12 сентября. В долгосрочном прогнозе метеорологи предсказали мокрый снег в Магнитогорске, который ожидается к 28 сентября.
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