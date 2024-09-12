12 сентября 2024

Ночные температуры в Челябинской области упадут до нуля

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Челябинск, листья, заморозки, осень, лед, похолодание, лед на луже
По ночам в регионе возможны первые заморозки Фото:

Ночные температуры в Челябинской области в ближайшие выходные, 14—16 сентября, упадут до нуля градусов. С уходом антициклона также возможны небольшие дожди, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Антициклон ослабевает, поэтому в регионе местами ожидаются кратковременные дожди. В Челябинской области ночью 14 и 15 сентября ожидается 4-9 градусов тепла, в горах и низинах до нуля», — уточнили метеорологи.

Дневные температуры будут радовать относительным теплом, в регионе с 14 по 16 сентября синоптики обещают от 18 до 23 градусов. В северной части возможные небольшие осадки, а также туманы. В Челябинске в выходные ночью 7-9 градусов тепла, днем 18-23.

О понижении температуры в горах и низинах челябинские синоптики предупреждали накануне 12 сентября. В долгосрочном прогнозе метеорологи предсказали мокрый снег в Магнитогорске, который ожидается к 28 сентября.

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Ночные температуры в Челябинской области в ближайшие выходные, 14—16 сентября, упадут до нуля градусов. С уходом антициклона также возможны небольшие дожди, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Антициклон ослабевает, поэтому в регионе местами ожидаются кратковременные дожди. В Челябинской области ночью 14 и 15 сентября ожидается 4-9 градусов тепла, в горах и низинах до нуля», — уточнили метеорологи. Дневные температуры будут радовать относительным теплом, в регионе с 14 по 16 сентября синоптики обещают от 18 до 23 градусов. В северной части возможные небольшие осадки, а также туманы. В Челябинске в выходные ночью 7-9 градусов тепла, днем 18-23. О понижении температуры в горах и низинах челябинские синоптики предупреждали накануне 12 сентября. В долгосрочном прогнозе метеорологи предсказали мокрый снег в Магнитогорске, который ожидается к 28 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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