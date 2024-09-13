13 сентября 2024

Водитель из Челябинска стал героем шоу «Давай поженимся». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, руль, водительские права, руки
Водитель из Челябинска приехал на эфир Первого канала в поисках невесты Фото:

Водитель автобуса из Челябинска Анатолий Панов 13 сентября стал участником выпуска шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. На съемках программы мужчина нашел избранницу, ранее четыре года прожив в браке с африканкой.

«Анатолий в прошлом сотрудник полиции, сейчас — водитель автобуса, живет в Челябинске. Он летает на собственном параплане. Гордится тем, что попал в Книгу рекордов России благодаря тому, что проехал на мотоцикле сто километров без рук», — представила героя шоу на Первом канале ведущая Лариса Гузеева.

Рассказывая о жене-африканке, мужчина отметил, что ему приходилось постоянно объяснять ей в Челябинске очевидные вещи. Также Панов отметил разность менталитетов и кулинарных пристрастий. Он пояснил, что причиной расставания было то, что экс-супруга категорически не любила мотоциклы.

В конце шоу челябинец выбрал Екатерину из Серпухова. Девушка завоевала сердце Алексея, устроив для него мотопрогулку по Москве.

Челябинца заинтересовала девушка увлечением к мотоциклам
Челябинца заинтересовала девушка увлечением к мотоциклам

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Водитель автобуса из Челябинска Анатолий Панов 13 сентября стал участником выпуска шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. На съемках программы мужчина нашел избранницу, ранее четыре года прожив в браке с африканкой. «Анатолий в прошлом сотрудник полиции, сейчас — водитель автобуса, живет в Челябинске. Он летает на собственном параплане. Гордится тем, что попал в Книгу рекордов России благодаря тому, что проехал на мотоцикле сто километров без рук», — представила героя шоу на Первом канале ведущая Лариса Гузеева. Рассказывая о жене-африканке, мужчина отметил, что ему приходилось постоянно объяснять ей в Челябинске очевидные вещи. Также Панов отметил разность менталитетов и кулинарных пристрастий. Он пояснил, что причиной расставания было то, что экс-супруга категорически не любила мотоциклы. В конце шоу челябинец выбрал Екатерину из Серпухова. Девушка завоевала сердце Алексея, устроив для него мотопрогулку по Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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