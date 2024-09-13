Водитель из Челябинска приехал на эфир Первого канала в поисках невесты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель автобуса из Челябинска Анатолий Панов 13 сентября стал участником выпуска шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. На съемках программы мужчина нашел избранницу, ранее четыре года прожив в браке с африканкой.

«Анатолий в прошлом сотрудник полиции, сейчас — водитель автобуса, живет в Челябинске. Он летает на собственном параплане. Гордится тем, что попал в Книгу рекордов России благодаря тому, что проехал на мотоцикле сто километров без рук», — представила героя шоу на Первом канале ведущая Лариса Гузеева.

Рассказывая о жене-африканке, мужчина отметил, что ему приходилось постоянно объяснять ей в Челябинске очевидные вещи. Также Панов отметил разность менталитетов и кулинарных пристрастий. Он пояснил, что причиной расставания было то, что экс-супруга категорически не любила мотоциклы.

В конце шоу челябинец выбрал Екатерину из Серпухова. Девушка завоевала сердце Алексея, устроив для него мотопрогулку по Москве.

Челябинца заинтересовала девушка увлечением к мотоциклам Скрин видео программы «Давай поженимся» от 13.09.24 на Первом канале, https://www.1tv.ru/shows/davay-pozhenimsya/vypuski-i-luchshie-momenty/mnogogrannyy-kavaler-davay-pozhenimsya-vypusk-ot-09.13.2024