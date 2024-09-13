Развлечения Спорт ХК «Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев», взяв реванш за поражение в Уфе ХК «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» со счетом 6:1 в Екатеринбурге 14 сентября 2024 в 19:04 Размер текста - 17 + Болельщики увидели три гола «Автомобилиста» в третьем периоде (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Салавата Юлаева» (Уфа), взяв реванш за гостевое поражение. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 6:1 (2:0; 1:1; 3:0), сообщает сайт «Фонбет. Континентальная хоккейная лига». Первый период «Автомобилист» уверенно забрал, забросив две шайбы: одну — авторства защитника Сергея Зборовского в середине и вторую — от игрока обороны Алексея Бывальцева в концовке двадцатиминутки. Во втором периоде команды сыграли вничью. Сначала нападающий Брукс Мейсек забил третий гол рикошетом от дальнего удара партнера. Через пару минут форвард Александр Хмелевский переиграл вратаря «Автомобилиста». Счет после второго периода — 3:1. В третьем периоде «Автомобилист» довершил разгром еще тремя безответными шайбами. Голы забили форварды: Кертис Волк, Брукс Мэйсек и капитан Анатолий Голышев. После матча «Автомобилист» поднялся на пятое место в регулярном чемпионате и на вторую строчку в восточной конференции с шестью очками. В прошлом матче «Автомобилисту» нанесли второе подряд поражение в сезоне. ХК «Салават Юлаев» победил уральцев со счетом 5:3. Впервые в сезоне «Автомобилист» проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Салавата Юлаева» (Уфа), взяв реванш за гостевое поражение. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 6:1 (2:0; 1:1; 3:0), сообщает сайт «Фонбет. Континентальная хоккейная лига». Первый период «Автомобилист» уверенно забрал, забросив две шайбы: одну — авторства защитника Сергея Зборовского в середине и вторую — от игрока обороны Алексея Бывальцева в концовке двадцатиминутки. Во втором периоде команды сыграли вничью. Сначала нападающий Брукс Мейсек забил третий гол рикошетом от дальнего удара партнера. Через пару минут форвард Александр Хмелевский переиграл вратаря «Автомобилиста». Счет после второго периода — 3:1. В третьем периоде «Автомобилист» довершил разгром еще тремя безответными шайбами. Голы забили форварды: Кертис Волк, Брукс Мэйсек и капитан Анатолий Голышев. После матча «Автомобилист» поднялся на пятое место в регулярном чемпионате и на вторую строчку в восточной конференции с шестью очками. В прошлом матче «Автомобилисту» нанесли второе подряд поражение в сезоне. ХК «Салават Юлаев» победил уральцев со счетом 5:3. Впервые в сезоне «Автомобилист» проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям