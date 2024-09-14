В ХМАО ребенка выгнали из автобуса из-за дождя

В Ханты-Мансийске 11-летняя девочка вынуждена была идти под дождем
В Ханты-Мансийске водитель автобуса не пустил 11-летнюю девочку в салон из-за того, что она промокла под дождем. Об инциденте написала бабушка ребенка.
«На остановке садик „Елочка“ мою внучку выгнали из автобуса из-за того, что она была мокрая. Шёл дождь, и она промокла. Скажите, как это возможно? Ребёнку 11 лет. Маленькая, худенькая. Она шла под дождем до улицы Ледовой», — написала югорчанка в группе «Типичный Ханты-Мансийск» VK.
URA.RU отправило запрос в департамент транспорта. Ответ ожидается.
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