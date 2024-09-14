14 сентября 2024
13 сентября 2024

В ХМАО ребенка выгнали из автобуса из-за дождя

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске 11-летняя девочка вынуждена была идти под дождем
В Ханты-Мансийске 11-летняя девочка вынуждена была идти под дождем Фото:

В Ханты-Мансийске водитель автобуса не пустил 11-летнюю девочку в салон из-за того, что она промокла под дождем. Об инциденте написала бабушка ребенка.

«На остановке садик „Елочка“ мою внучку выгнали из автобуса из-за того, что она была мокрая. Шёл дождь, и она промокла. Скажите, как это возможно? Ребёнку 11 лет. Маленькая, худенькая. Она шла под дождем до улицы Ледовой», — написала югорчанка в группе «Типичный Ханты-Мансийск» VK.

URA.RU отправило запрос в департамент транспорта. Ответ ожидается.

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В Ханты-Мансийске водитель автобуса не пустил 11-летнюю девочку в салон из-за того, что она промокла под дождем. Об инциденте написала бабушка ребенка. «На остановке садик „Елочка“ мою внучку выгнали из автобуса из-за того, что она была мокрая. Шёл дождь, и она промокла. Скажите, как это возможно? Ребёнку 11 лет. Маленькая, худенькая. Она шла под дождем до улицы Ледовой», — написала югорчанка в группе «Типичный Ханты-Мансийск» VK. URA.RU отправило запрос в департамент транспорта. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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