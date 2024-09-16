Правительство РФ выделит еще миллиард на строительство здания челябинского суда

Правительство РФ планирует дополнительно выделить миллиард рублей на строительство нового здания Арбитражного суда региона. Опубликованный проект постановления подготовило Минэкономразвития РФ.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу „Развитие судебной системы России на 2013—2024 годы“. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области», — отмечено в документе.
На 2024 год в программе предусмотрят выделение 1,61 млрд рублей при первоначальных планах потратить 641,767 млн рублей. Деньги предназначены на строительные работы. При этом в 2023 году программа предусматривала направление в Челябинск 600 млн рублей.
Отдельно средства в предыдущие годы выделялись на проектные и изыскательские работы. Площадь помещений составит 15,725 тысячи кв метров. Срок ввода здания в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
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