16 сентября 2024

Правительство РФ выделит еще миллиард на строительство здания челябинского суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд. Челябинск., арбитражный суд
К 2027 году у арбитражного суда должно появиться новое здание Фото:

Правительство РФ планирует дополнительно выделить миллиард рублей на строительство нового здания Арбитражного суда региона. Опубликованный проект постановления подготовило Минэкономразвития РФ.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу „Развитие судебной системы России на 2013—2024 годы“. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области», — отмечено в документе.

На 2024 год в программе предусмотрят выделение 1,61 млрд рублей при первоначальных планах потратить 641,767 млн рублей. Деньги предназначены на строительные работы. При этом в 2023 году программа предусматривала направление в Челябинск 600 млн рублей.

Отдельно средства в предыдущие годы выделялись на проектные и изыскательские работы. Площадь помещений составит 15,725 тысячи кв метров. Срок ввода здания в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

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Правительство РФ планирует дополнительно выделить миллиард рублей на строительство нового здания Арбитражного суда региона. Опубликованный проект постановления подготовило Минэкономразвития РФ. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу „Развитие судебной системы России на 2013—2024 годы“. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области», — отмечено в документе. На 2024 год в программе предусмотрят выделение 1,61 млрд рублей при первоначальных планах потратить 641,767 млн рублей. Деньги предназначены на строительные работы. При этом в 2023 году программа предусматривала направление в Челябинск 600 млн рублей. Отдельно средства в предыдущие годы выделялись на проектные и изыскательские работы. Площадь помещений составит 15,725 тысячи кв метров. Срок ввода здания в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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