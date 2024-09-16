Политика Власть Правительство РФ выделит еще миллиард на строительство здания челябинского суда 17 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 + К 2027 году у арбитражного суда должно появиться новое здание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ планирует дополнительно выделить миллиард рублей на строительство нового здания Арбитражного суда региона. Опубликованный проект постановления подготовило Минэкономразвития РФ. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу „Развитие судебной системы России на 2013—2024 годы“. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области», — отмечено в документе. На 2024 год в программе предусмотрят выделение 1,61 млрд рублей при первоначальных планах потратить 641,767 млн рублей. Деньги предназначены на строительные работы. При этом в 2023 году программа предусматривала направление в Челябинск 600 млн рублей. Отдельно средства в предыдущие годы выделялись на проектные и изыскательские работы. Площадь помещений составит 15,725 тысячи кв метров. Срок ввода здания в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Правительство РФ планирует дополнительно выделить миллиард рублей на строительство нового здания Арбитражного суда региона. Опубликованный проект постановления подготовило Минэкономразвития РФ. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу „Развитие судебной системы России на 2013—2024 годы“. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области», — отмечено в документе. На 2024 год в программе предусмотрят выделение 1,61 млрд рублей при первоначальных планах потратить 641,767 млн рублей. Деньги предназначены на строительные работы. При этом в 2023 году программа предусматривала направление в Челябинск 600 млн рублей. Отдельно средства в предыдущие годы выделялись на проектные и изыскательские работы. Площадь помещений составит 15,725 тысячи кв метров. Срок ввода здания в эксплуатацию запланирован на 2027 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям