Льва с золотыми яйцами вернули в центр Екатеринбурга. Фото, видео

17 сентября 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Лев будет стоять возле «Космоса» Фото URA.RU Пластиковую фигуру льва с позолоченными яйцами, разделившую год назад горожан на два лагеря, снова привезли в центр Екатеринбурга. Сейчас она будет установлена возле киноконцертного театра «Космос», передает корреспондент URA.RU На кадрах видно, как скульптуру по частям выгружают из большой фуры. Далее она будет собрана, установлена возле ККТ и простоит там какое-то время. «Пока выгрузили хвост и лапы. Пресловутых золотых яиц не видно. Процесс проходит спокойно, никто не возмущается», — рассказал журналист. В октябре прошлого года лев — подарок компании «Сима-Ленд» екатеринбуржцам — был установлен на улице Вайнера, но простоял там всего несколько дней. Фигура с огромными золочеными гениталиями вызвала возмущение у части горожан, которые сочли ее неприличной и потребовали убрать с глаз долой. Нашлись у зверя и защитники, например, журналистка Ксения Собчак, назвавшая противников фигуры «занудами». В итоге могучее животное исчезло из центра города и было увезено сначала в элитный поселок Карасьеозерский-1, а затем в сысертский поселок Патруши. Фигуру разгружают по частям Фото URA.RU В свое время фигура вызвала немало возмущений Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пластиковую фигуру льва с позолоченными яйцами, разделившую год назад горожан на два лагеря, снова привезли в центр Екатеринбурга. Сейчас она будет установлена возле киноконцертного театра «Космос», передает корреспондент URA.RU На кадрах видно, как скульптуру по частям выгружают из большой фуры. Далее она будет собрана, установлена возле ККТ и простоит там какое-то время. «Пока выгрузили хвост и лапы. Пресловутых золотых яиц не видно. Процесс проходит спокойно, никто не возмущается», — рассказал журналист. В октябре прошлого года лев — подарок компании «Сима-Ленд» екатеринбуржцам — был установлен на улице Вайнера, но простоял там всего несколько дней. Фигура с огромными золочеными гениталиями вызвала возмущение у части горожан, которые сочли ее неприличной и потребовали убрать с глаз долой. Нашлись у зверя и защитники, например, журналистка Ксения Собчак, назвавшая противников фигуры «занудами». В итоге могучее животное исчезло из центра города и было увезено сначала в элитный поселок Карасьеозерский-1, а затем в сысертский поселок Патруши.