07 октября 2023

Льва с бронзовыми яйцами вывезли в торговый город под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя льва на улице Вайнера. Екатеринбург, лев на вайнера, статуя льва
Пятиметровый лев буквально взорвал местную повестку Фото:

«Путешествие» огромного пластикового льва с бронзовыми яйцами, вывезенного с улицы Вайнера в Екатеринбурге, продолжается. Как стало известно URA.RU, 8 октября конструкцию переместили из элитного поселка Карасьеозерский-1, где живет городская элита, в сысертский поселок Патруши (пригород Екатеринбурга).

«Лев будет стоять там. Слышал версию, что планируется сделать его бронзовый аналог — более устойчивый к переменчивой уральской погоде», — рассказал источник агентства.

В Патрушах компания «Сима-ленд» планирует строить целый торговый город, проект уже одобрен на федеральном уровне. В поселке появится большой распределительный центр, жилье для сотрудников, а также социальная инфраструктура: школа, больница, детский сад, спортивные площадки.

Льва на улице Вайнера установил как раз «Сима-ленд» — в ночь на 5 октября. К утру 7 октября льва убрали. В компании решили, что он, призванный «порадовать и объединить горожан», «не может быть фигурой раздора». И сейчас идет подготовка к демонтажу большого медиаэкрана на этой же улице, который «Сима-ленд» подарил Екатеринбургу к 300-летию.

На въезде в Карасьеозерский-1 лев простоял сутки
На въезде в Карасьеозерский-1 лев простоял сутки
Фото:
Сейчас он в Патрушах. Там и останется
Сейчас он в Патрушах. Там и останется
Фото:
Фото:

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«Путешествие» огромного пластикового льва с бронзовыми яйцами, вывезенного с улицы Вайнера в Екатеринбурге, продолжается. Как стало известно URA.RU, 8 октября конструкцию переместили из элитного поселка Карасьеозерский-1, где живет городская элита, в сысертский поселок Патруши (пригород Екатеринбурга). «Лев будет стоять там. Слышал версию, что планируется сделать его бронзовый аналог — более устойчивый к переменчивой уральской погоде», — рассказал источник агентства. В Патрушах компания «Сима-ленд» планирует строить целый торговый город, проект уже одобрен на федеральном уровне. В поселке появится большой распределительный центр, жилье для сотрудников, а также социальная инфраструктура: школа, больница, детский сад, спортивные площадки. Льва на улице Вайнера установил как раз «Сима-ленд» — в ночь на 5 октября. К утру 7 октября льва убрали. В компании решили, что он, призванный «порадовать и объединить горожан», «не может быть фигурой раздора». И сейчас идет подготовка к демонтажу большого медиаэкрана на этой же улице, который «Сима-ленд» подарил Екатеринбургу к 300-летию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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