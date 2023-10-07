«Путешествие» огромного пластикового льва с бронзовыми яйцами, вывезенного с улицы Вайнера в Екатеринбурге, продолжается. Как стало известно URA.RU, 8 октября конструкцию переместили из элитного поселка Карасьеозерский-1, где живет городская элита, в сысертский поселок Патруши (пригород Екатеринбурга).
«Лев будет стоять там. Слышал версию, что планируется сделать его бронзовый аналог — более устойчивый к переменчивой уральской погоде», — рассказал источник агентства.
В Патрушах компания «Сима-ленд» планирует строить целый торговый город, проект уже одобрен на федеральном уровне. В поселке появится большой распределительный центр, жилье для сотрудников, а также социальная инфраструктура: школа, больница, детский сад, спортивные площадки.
Льва на улице Вайнера установил как раз «Сима-ленд» — в ночь на 5 октября. К утру 7 октября льва убрали. В компании решили, что он, призванный «порадовать и объединить горожан», «не может быть фигурой раздора». И сейчас идет подготовка к демонтажу большого медиаэкрана на этой же улице, который «Сима-ленд» подарил Екатеринбургу к 300-летию.
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