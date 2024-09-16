16 сентября 2024

В ХМАО выступят легендарные рокеры, знаменитые матерными песнями

Рок-группа «Красная плесень» приедет с гастролями в Сургут
© Служба новостей «URA.RU»
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Вход на концерт будет доступен только совершеннолетним
Вход на концерт будет доступен только совершеннолетним Фото:

В Сургуте выступит легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Информация о гастролях размещена на сайте музыкантов.

«В глубинах юмора „Красной плесени“ заложен скрытый подтекст, высмеивающий недостатки и пороки общества. За последние два года группа дает больше концертов, чем за всю историю ее существования», — следует из афиши. Группа выступит в составе основателя Павла Яцына и бэк-вокалиста Алексея Самарцева. Вход на концерт доступен только совершеннолетним.

Также в Сургуте выступят рок-группы «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовск приедут известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте Burito и рок-группы Gayazovs Brothers в Ханты-Мансийске. Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту.

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В Сургуте выступит легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Информация о гастролях размещена на сайте музыкантов. «В глубинах юмора „Красной плесени“ заложен скрытый подтекст, высмеивающий недостатки и пороки общества. За последние два года группа дает больше концертов, чем за всю историю ее существования», — следует из афиши. Группа выступит в составе основателя Павла Яцына и бэк-вокалиста Алексея Самарцева. Вход на концерт доступен только совершеннолетним. Также в Сургуте выступят рок-группы «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовск приедут известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте Burito и рок-группы Gayazovs Brothers в Ханты-Мансийске. Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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