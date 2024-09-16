В ХМАО выступят легендарные рокеры, знаменитые матерными песнями

В Сургуте выступит легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Информация о гастролях размещена на сайте музыкантов.
«В глубинах юмора „Красной плесени“ заложен скрытый подтекст, высмеивающий недостатки и пороки общества. За последние два года группа дает больше концертов, чем за всю историю ее существования», — следует из афиши. Группа выступит в составе основателя Павла Яцына и бэк-вокалиста Алексея Самарцева. Вход на концерт доступен только совершеннолетним.
Также в Сургуте выступят рок-группы «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовск приедут известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте Burito и рок-группы Gayazovs Brothers в Ханты-Мансийске. Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту.
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