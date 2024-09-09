09 сентября 2024

Burito и Gayazovs Brothers выступят с концертом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту
Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту Фото:

Экс-солист «Банд»Эрос» и лидер группы Burito Игорь Бурнышев и рок-группа Gayazovs Brothers (Тимур и Ильяс Гаязовы) приедут с концертом в Ханты-Мансийск. Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту. Об этом организаторы сообщили в своем telegram-канале.

«Выступление популярных групп Burito (20 сентября) и Gayazovs Brothers (22 сентября). Вход свободный», — следует из афиши.

Концерт состоится на площадке спортклуба «Мустанг», где пройдут соревнования по конному спорту. В них примут участия более ста спортсменов.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в Сургуте рок-группы «Танцы минус». Музыканты известны в том числе и как исполнители саундтрека для второй части культового фильма «Брат».

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Экс-солист «Банд»Эрос» и лидер группы Burito Игорь Бурнышев и рок-группа Gayazovs Brothers (Тимур и Ильяс Гаязовы) приедут с концертом в Ханты-Мансийск. Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту. Об этом организаторы сообщили в своем telegram-канале. «Выступление популярных групп Burito (20 сентября) и Gayazovs Brothers (22 сентября). Вход свободный», — следует из афиши. Концерт состоится на площадке спортклуба «Мустанг», где пройдут соревнования по конному спорту. В них примут участия более ста спортсменов. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в Сургуте рок-группы «Танцы минус». Музыканты известны в том числе и как исполнители саундтрека для второй части культового фильма «Брат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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