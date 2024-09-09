Burito и Gayazovs Brothers выступят с концертом в ХМАО

Экс-солист «Банд»Эрос» и лидер группы Burito Игорь Бурнышев и рок-группа Gayazovs Brothers (Тимур и Ильяс Гаязовы) приедут с концертом в Ханты-Мансийск. Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту. Об этом организаторы сообщили в своем telegram-канале.
«Выступление популярных групп Burito (20 сентября) и Gayazovs Brothers (22 сентября). Вход свободный», — следует из афиши.
Концерт состоится на площадке спортклуба «Мустанг», где пройдут соревнования по конному спорту. В них примут участия более ста спортсменов.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в Сургуте рок-группы «Танцы минус». Музыканты известны в том числе и как исполнители саундтрека для второй части культового фильма «Брат».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!