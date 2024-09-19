«Новые люди» определились с представителем в гордуме Челябинска

Представителем партии «Новые люди» в городской думе Челябинска станет предприниматель Денис Лезин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил региональный лидер партии Максим Гулин, возглавлявший список на выборах.
«Депутатом гордумы станет Денис Лезин. Я написал заявление об отказе от мандата», — сообщил Гулин.
«Новые люди» выдвинули кандидатов на всех 25 одномандатных округах Челябинска, однако все их представители потерпели поражение. Тем не менее, партия взяла одно место в думе по спискам. Возглавлял список Гулин, однако он отказался от мандата в пользу Лезина.
Лезину 39 лет. Он возглавляет ООО «Торгово-промышленная компания „Инвестор“.
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