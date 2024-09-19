«Новые люди» определились с представителем в гордуме Челябинска

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Максим Гулин отказался от мандата депутата гордумы Челябинска
Максим Гулин отказался от мандата депутата гордумы Челябинска Фото:

Представителем партии «Новые люди» в городской думе Челябинска станет предприниматель Денис Лезин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил региональный лидер партии Максим Гулин, возглавлявший список на выборах.

«Депутатом гордумы станет Денис Лезин. Я написал заявление об отказе от мандата», — сообщил Гулин.

«Новые люди» выдвинули кандидатов на всех 25 одномандатных округах Челябинска, однако все их представители потерпели поражение. Тем не менее, партия взяла одно место в думе по спискам. Возглавлял список Гулин, однако он отказался от мандата в пользу Лезина.

Лезину 39 лет. Он возглавляет ООО «Торгово-промышленная компания „Инвестор“.

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Представителем партии «Новые люди» в городской думе Челябинска станет предприниматель Денис Лезин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил региональный лидер партии Максим Гулин, возглавлявший список на выборах. «Депутатом гордумы станет Денис Лезин. Я написал заявление об отказе от мандата», — сообщил Гулин. «Новые люди» выдвинули кандидатов на всех 25 одномандатных округах Челябинска, однако все их представители потерпели поражение. Тем не менее, партия взяла одно место в думе по спискам. Возглавлял список Гулин, однако он отказался от мандата в пользу Лезина. Лезину 39 лет. Он возглавляет ООО «Торгово-промышленная компания „Инвестор“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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