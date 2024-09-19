19 сентября 2024

В Челябинской области выявили пять очагов заражения вшами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Вши. Челябинск, аптека, лекарства, педикулез, вши
С начала 2024 года зафиксирован 251 случай педикулеза Фото:

В Челябинской области по итогам 2023 года наибольший уровень заболеваемости педикулезом зафиксирован в пяти муниципалитетах. Число случаев заражения вшами при этом снизило, сообщила URA.RU замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«Наибольший уровень заболеваемости в 2023 году отмечался в Верхне-Уфалейском, Карабашском, Еткульском, Кунашакском и Кусинском муниципальных образованиях. За восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число случаев снизилось», — сообщила URA.RU Лучинина.

В ведомстве отметили, что педикулез распространен повсеместно. Пик заболеваемости в 2023 году пришелся на январь — февраль и сентябрь — ноябрь. Притом в сравнении первых восьми месяцев 2023 и 2024 года число зараженных сократилось.

За восемь месяцев 2024 года заболеваемость педикулезом снизилась до 251 случая. В аналогичном периоде прошлого года зафиксировано 367 случаев, добавила Лучинина.

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В Челябинской области по итогам 2023 года наибольший уровень заболеваемости педикулезом зафиксирован в пяти муниципалитетах. Число случаев заражения вшами при этом снизило, сообщила URA.RU замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «Наибольший уровень заболеваемости в 2023 году отмечался в Верхне-Уфалейском, Карабашском, Еткульском, Кунашакском и Кусинском муниципальных образованиях. За восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число случаев снизилось», — сообщила URA.RU Лучинина. В ведомстве отметили, что педикулез распространен повсеместно. Пик заболеваемости в 2023 году пришелся на январь — февраль и сентябрь — ноябрь. Притом в сравнении первых восьми месяцев 2023 и 2024 года число зараженных сократилось. За восемь месяцев 2024 года заболеваемость педикулезом снизилась до 251 случая. В аналогичном периоде прошлого года зафиксировано 367 случаев, добавила Лучинина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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