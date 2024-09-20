20 сентября 2024

Стало известно, кто погиб возле высотки на Уралмаше. Фото

В Екатеринбурге нашли труп молодого спортсмена
© Служба новостей «URA.RU»
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Труп обнаружили у 26-этажного дома вечером 19 сентября (архивное фото) Фото:

Погибшим, который был обнаружен в Екатеринбурге в жилом районе Уралмаш возле высотки, оказался 24-летний парень по имени Олег. Он был спортсменом.

«Ушел из жизни Олег в возрасте 24 года. Житель Уралмаша, его многие знают и помнят как хорошего человека, спортсмена и друга. Прощание состоится 24 сентября с 11:30 до 12:00. Ул. Серафимы Дерябиной 41А. Виновники будут найдены и наказаны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях пользователи писали о следах удушья на шее трупа. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области отказались комментировать личность погибшего.

Тело обнаружили 26-этажного дома на улице Индустрии, 66 вечером 19 сентября. Очевидцы утверждали, что мужчина выпал из окна. Делом занимается отдел СК по Орджоникидзевскому району.

Олег был спортсменом
Олег был спортсменом
Фото:
На Уралмаше погиб 24-летний парень
На Уралмаше погиб 24-летний парень
Фото:
Труп нашли во дворе дома
Труп нашли во дворе дома
Фото:

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Погибшим, который был обнаружен в Екатеринбурге в жилом районе Уралмаш возле высотки, оказался 24-летний парень по имени Олег. Он был спортсменом. «Ушел из жизни Олег в возрасте 24 года. Житель Уралмаша, его многие знают и помнят как хорошего человека, спортсмена и друга. Прощание состоится 24 сентября с 11:30 до 12:00. Ул. Серафимы Дерябиной 41А. Виновники будут найдены и наказаны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях пользователи писали о следах удушья на шее трупа. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области отказались комментировать личность погибшего. Тело обнаружили 26-этажного дома на улице Индустрии, 66 вечером 19 сентября. Очевидцы утверждали, что мужчина выпал из окна. Делом занимается отдел СК по Орджоникидзевскому району.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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