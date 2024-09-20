Погибшим, который был обнаружен в Екатеринбурге в жилом районе Уралмаш возле высотки, оказался 24-летний парень по имени Олег. Он был спортсменом.
«Ушел из жизни Олег в возрасте 24 года. Житель Уралмаша, его многие знают и помнят как хорошего человека, спортсмена и друга. Прощание состоится 24 сентября с 11:30 до 12:00. Ул. Серафимы Дерябиной 41А. Виновники будут найдены и наказаны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях пользователи писали о следах удушья на шее трупа. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области отказались комментировать личность погибшего.
Тело обнаружили 26-этажного дома на улице Индустрии, 66 вечером 19 сентября. Очевидцы утверждали, что мужчина выпал из окна. Делом занимается отдел СК по Орджоникидзевскому району.
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Погибшим, который был обнаружен в Екатеринбурге в жилом районе Уралмаш возле высотки, оказался 24-летний парень по имени Олег. Он был спортсменом. «Ушел из жизни Олег в возрасте 24 года. Житель Уралмаша, его многие знают и помнят как хорошего человека, спортсмена и друга. Прощание состоится 24 сентября с 11:30 до 12:00. Ул. Серафимы Дерябиной 41А. Виновники будут найдены и наказаны», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях пользователи писали о следах удушья на шее трупа. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области отказались комментировать личность погибшего. Тело обнаружили 26-этажного дома на улице Индустрии, 66 вечером 19 сентября. Очевидцы утверждали, что мужчина выпал из окна. Делом занимается отдел СК по Орджоникидзевскому району.