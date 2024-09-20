В Алапаевске задержали лихача, устроившего смертельную аварию

В Алапаевске (Свердловская область) задержали водителя, который ночью 21 сентября съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего пассажир авто вылетел через заднюю дверь и погиб. Мужчина сам пришел в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«В Алапаевске задержан водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором погиб пассажир… Автомобилист самостоятельно явился в отдел полиции МО МВД России „Алапаевский“… После проведения необходимых процессуальных действий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сам водитель рассказал, что во время поездки увидел, как пассажир открыл на ходу дверь. Он попытался остановить мужчину, съехал с дороги на обочину и столкнулся с деревьями. Увидев лежавшего без признаков жизни пассажира, водитель позвонил 112, рассказал о случившемся и сбежал с места ДТП, испугавшись ответственности. В отношении него возбуждены административные материалы за выезд на встречную полосу, оставление места ДТП, нарушение светопропускаемости стекол и неиспользование ремня безопасности.
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