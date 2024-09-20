В Алапаевске (Свердловская область) полиция ведет розыск водителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в группе городской Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте».
«Nissan Patrol совершил съезд с проезжей части и наезд на деревья, в результате удара из салона автомобиля выпал пассажир, мужчина 1997 года рождения, который от полученных травм погиб на месте», — уточнили в ведомстве. После аварии водитель покинул место происшествия.
Сотрудники полиции установили его личность и нашли иномарку, участвовавшую в инциденте. Разыскиваемый — мужчина 2000 года рождения, житель города Алапаевска. Машину нашли во дворе жилого дома.
Авария произошла ночью
Фото: группа «Госавтоинспекция Алапаевска» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-208986829_1654
Полиция разыскивает водителя, который устроил ДТП
Фото: группа «Госавтоинспекция Алапаевска» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-208986829_1654
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В Алапаевске (Свердловская область) полиция ведет розыск водителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в группе городской Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». «Nissan Patrol совершил съезд с проезжей части и наезд на деревья, в результате удара из салона автомобиля выпал пассажир, мужчина 1997 года рождения, который от полученных травм погиб на месте», — уточнили в ведомстве. После аварии водитель покинул место происшествия. Сотрудники полиции установили его личность и нашли иномарку, участвовавшую в инциденте. Разыскиваемый — мужчина 2000 года рождения, житель города Алапаевска. Машину нашли во дворе жилого дома.