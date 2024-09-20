20 сентября 2024

В Свердловской области молодой лихач устроил смертельное ДТП и сбежал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Полиция нашла иномарку, которая участвовала в ДТП Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) полиция ведет розыск водителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в группе городской Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте».

«Nissan Patrol совершил съезд с проезжей части и наезд на деревья, в результате удара из салона автомобиля выпал пассажир, мужчина 1997 года рождения, который от полученных травм погиб на месте», — уточнили в ведомстве. После аварии водитель покинул место происшествия.

Сотрудники полиции установили его личность и нашли иномарку, участвовавшую в инциденте. Разыскиваемый — мужчина 2000 года рождения, житель города Алапаевска. Машину нашли во дворе жилого дома.

Авария произошла ночью
Авария произошла ночью
Фото:
Полиция разыскивает водителя, который устроил ДТП
Полиция разыскивает водителя, который устроил ДТП
Фото:

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В Алапаевске (Свердловская область) полиция ведет розыск водителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в группе городской Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте». «Nissan Patrol совершил съезд с проезжей части и наезд на деревья, в результате удара из салона автомобиля выпал пассажир, мужчина 1997 года рождения, который от полученных травм погиб на месте», — уточнили в ведомстве. После аварии водитель покинул место происшествия. Сотрудники полиции установили его личность и нашли иномарку, участвовавшую в инциденте. Разыскиваемый — мужчина 2000 года рождения, житель города Алапаевска. Машину нашли во дворе жилого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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