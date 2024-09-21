В Югорске таксисты отказываются работать из-за новых требований, которые начали действовать с 1 сентября. К этому сроку водитель обязан застраховать ответственность перед пассажирами, перед этим получив разрешение на работу. Однако сегодня многие югорчане уходят из такси или работают «в тени», об этом URA.RU сообщил таксист-частник из Югорска.
«В какой-то мере я их понимаю. Не все вытягивают новые правила. Многие не хотят регистрировать машину в реестре такси, потому что ее потом никто не купит. На фоне взлета цен на бензин и запчасти, мало кто ринется платить еще за одну страховку. Прежде чем вводить новые правила, сначала организуйте нормальные условия работы. К примеру, в нашем городе нет хорошего таксопарка и стоянки для такси», — рассказал журналисту агентства таксист из Югорска.
Представитель «Яндекс.Такси» утверждает, что сегодня таксистам надо выходить из «серой зоны» и платить налоги. «Новые правила не так страшны, как о них говорят. К пример, страховка на перевозку пассажиров стоит всего 3500 рублей в год. Это подъемная сумма», — отметил собеседник агентства.
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