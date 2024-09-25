Названы сроки окончания провальных ремонтов в центре Екатеринбурга

Мэрия: дорожные ремонты в центре Екатеринбурга завершатся к 10 октября

25 сентября 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Улица Хохрякова (фото от 20 сентября) Фото: Илья Московец © URA.RU Дорожные ремонты в центре Екатеринбурга — на перекопанных улицах Малышева (от Московской до Добролюбова) и Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) — завершатся в течение двух недель. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. «Замена тротуарной плитки и дорожного покрытия (с нанесением разметки) на улице Бориса Ельцина, ориентировочно, завершится к 10 октября. В эти же сроки будет выполнен комплекс работы на улице Малышева — с демонтажем трамвайных путей (на перекрестке с ул. 8 Марта), заменой дорожного покрытия и тротуарной плитки, установкой бортового камня», — уточнил собеседник агентства. Улицу Малышева должны были отремонтировать еще к 1 сентября (фото от 20-го) Фото: Илья Московец © URA.RU Ремонт на улице Бориса Ельцина по контракту должен завершиться к 30 сентября, а с улицы Малышева рабочие должны были уйти еще к 1 сентября. Срыв дедлайнов связан с проблемами у подрядчика — компании «УралДорТехнологии» (УДТ). Согласно распространенной версии, в результате череды менеджерских ошибок фирма осталась без стройматериалов. Спасая ситуацию, подчиненные мэра Алексея Орлова обратились за поддержкой к подрядчикам на других участках. Таких провалов при Орлове не было два года. В последний раз с дородным кризисом его команда сталкивалась в 2022-м — когда «Атомстройкомплекс» с отставанием от сроков ремонтировал важный пешеходный участок у дома Севастьянова. В разгар коллапса было сменено руководство в МКУ «Городское благоустройство» (основной заказчик работ). УДТ в этом году также взялись за ремонты на улицах Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев) и Студенческой (от Первомайской до Малышева), в переулке Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана). Там ситуацию стабилизировали быстрее. У генподрядчика не оказалось нужного количества стройматериалов (на фото — улица Хохрякова) Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожные ремонты в центре Екатеринбурга — на перекопанных улицах Малышева (от Московской до Добролюбова) и Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта) — завершатся в течение двух недель. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. «Замена тротуарной плитки и дорожного покрытия (с нанесением разметки) на улице Бориса Ельцина, ориентировочно, завершится к 10 октября. В эти же сроки будет выполнен комплекс работы на улице Малышева — с демонтажем трамвайных путей (на перекрестке с ул. 8 Марта), заменой дорожного покрытия и тротуарной плитки, установкой бортового камня», — уточнил собеседник агентства. Ремонт на улице Бориса Ельцина по контракту должен завершиться к 30 сентября, а с улицы Малышева рабочие должны были уйти еще к 1 сентября. Срыв дедлайнов связан с проблемами у подрядчика — компании «УралДорТехнологии» (УДТ). Согласно распространенной версии, в результате череды менеджерских ошибок фирма осталась без стройматериалов. Спасая ситуацию, подчиненные мэра Алексея Орлова обратились за поддержкой к подрядчикам на других участках. Таких провалов при Орлове не было два года. В последний раз с дородным кризисом его команда сталкивалась в 2022-м — когда «Атомстройкомплекс» с отставанием от сроков ремонтировал важный пешеходный участок у дома Севастьянова. В разгар коллапса было сменено руководство в МКУ «Городское благоустройство» (основной заказчик работ). УДТ в этом году также взялись за ремонты на улицах Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев) и Студенческой (от Первомайской до Малышева), в переулке Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана). Там ситуацию стабилизировали быстрее.