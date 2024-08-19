Участник «клуба олигархов» спасает мэра Екатеринбурга от дорожного кризиса

Ремонты в центре Екатеринбурга будет доделывать «Трест Уралтрансспецстрой»

19 августа 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Ремонты должны были завершиться ко Дню города (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, один из крупных подрядчиков страхует мэрию Екатеринбурга и лично главу города Алексея Орлова от срыва ремонта дорог. По данным агентства, «Трест Уралтрансспецстрой» (УТСС), которым владеет бизнесмен Сергей Мазуркевич (участник областного Союза промышленников и предпринимателей), берет на себя часть объектов, с которыми не справилась компания «УралДорТехнологии» (УДТ). Речь идет об участках по улицам Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев) и Хохрякова (от Куйбышева до Радищева) и переулке Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана). «Договоренности между УТСС и УДТ были достигнуты в конце прошлой недели», — передал собеседник, близкий к УДТ. Главный инженер «Трест Уралтрансспецстрой» Александр Сувид подтвердил URA.RU, что предприятие подключилась к вопросу с незавершенным ремонтом центральных дорог Екатеринбурга, однако все находится пока на стадии переговоров. «Пока еще никаких официальных заключений нет по этому вопросу. Ведутся переговоры», — заявил он. Новость по теме Крупный подрядчик подставил главу Екатеринбурга Ранее URA.RU рассказывало, что «УралДорТехнологии» — один из основных получателей дорожных тендеров — внезапно для чиновников столкнулись с финансовыми трудностями и проблемами в поставке стройматериалов. В результате в неформальный дедлайн по ремонтам — ко Дню города — компания не уложилась, создав имиджевые проблемы для муниципальных властей. Ключевая задача сейчас — уложиться хотя бы в сроки, прописанные в контрактах (осень). Через свои информационные каналы мэрия распространяла информацию, что контракты с УДТ могут быть расторгнуты. Однако Орлов заявил агентству, что выходить из ситуации будет «в ручном режиме», а перед этим дал поручение начальнику МКУ «Городское благоустройству» Евгению Полякову договориться с подрядчиками, которые свои работы уже выполнили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, один из крупных подрядчиков страхует мэрию Екатеринбурга и лично главу города Алексея Орлова от срыва ремонта дорог. По данным агентства, «Трест Уралтрансспецстрой» (УТСС), которым владеет бизнесмен Сергей Мазуркевич (участник областного Союза промышленников и предпринимателей), берет на себя часть объектов, с которыми не справилась компания «УралДорТехнологии» (УДТ). Речь идет об участках по улицам Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев) и Хохрякова (от Куйбышева до Радищева) и переулке Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана). «Договоренности между УТСС и УДТ были достигнуты в конце прошлой недели», — передал собеседник, близкий к УДТ. Главный инженер «Трест Уралтрансспецстрой» Александр Сувид подтвердил URA.RU, что предприятие подключилась к вопросу с незавершенным ремонтом центральных дорог Екатеринбурга, однако все находится пока на стадии переговоров. «Пока еще никаких официальных заключений нет по этому вопросу. Ведутся переговоры», — заявил он. Ранее URA.RU рассказывало, что «УралДорТехнологии» — один из основных получателей дорожных тендеров — внезапно для чиновников столкнулись с финансовыми трудностями и проблемами в поставке стройматериалов. В результате в неформальный дедлайн по ремонтам — ко Дню города — компания не уложилась, создав имиджевые проблемы для муниципальных властей. Ключевая задача сейчас — уложиться хотя бы в сроки, прописанные в контрактах (осень). Через свои информационные каналы мэрия распространяла информацию, что контракты с УДТ могут быть расторгнуты. Однако Орлов заявил агентству, что выходить из ситуации будет «в ручном режиме», а перед этим дал поручение начальнику МКУ «Городское благоустройству» Евгению Полякову договориться с подрядчиками, которые свои работы уже выполнили.