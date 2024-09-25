25 сентября 2024

Свердловский штурмовик погиб под Донецком, совершив подвиг

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Леонид Пермяков служил в штурмовом батальоне
Леонид Пермяков служил в штурмовом батальоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец СВО из Серова (Свердловская область) Леонид Пермяков погиб при освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике. Он был награжден орденом посмертно, сообщила администрация городского округа.

«6 августа 2024 года Леонид Борисович Пермяков добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ и в рамках проведения СВО был отправлен на службу в зону боевых действий. Служил в штурмовом батальоне штурмовиком. 2 сентября 2024 года при освобождении населенного пункта Константиновка Марьинского района ДНР Леонид Борисович погиб, совершив героический поступок», — говорится в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России был Пермяков был награжден орденом мужества. Прощание с бойцом пройдет 27 сентября в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» (Серов, улица Карбышева, 15А).

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Боец СВО из Серова (Свердловская область) Леонид Пермяков погиб при освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике. Он был награжден орденом посмертно, сообщила администрация городского округа. «6 августа 2024 года Леонид Борисович Пермяков добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ и в рамках проведения СВО был отправлен на службу в зону боевых действий. Служил в штурмовом батальоне штурмовиком. 2 сентября 2024 года при освобождении населенного пункта Константиновка Марьинского района ДНР Леонид Борисович погиб, совершив героический поступок», — говорится в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России был Пермяков был награжден орденом мужества. Прощание с бойцом пройдет 27 сентября в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» (Серов, улица Карбышева, 15А).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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