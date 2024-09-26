Челябинский дальнобойщик поехал в рейс в алкогольном опьянении

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники ДПС остановили пьяного водителя большегруза. По факту данного инцидента в сторону мужчины возбуждено административное дело, сообщили URA.RU 27 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции (ГАИ) региона.
«На втором километре автодороги „Западный обход города Челябинска“ сотрудниками ДПС был остановлен грузовик, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе освидетельствования на состояние алкогольного опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,844 мг/л», — сообщили в пресс-службе ГАИ.
Водитель грузовика незамедлительно был отстранен от управления. Против мужчины завели дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.
Ранее в Миассе остановили пьяного дальнобойщика, который до начала рейса выпил настойки. Нарушителя также отстранили от управления транспортным средством.
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