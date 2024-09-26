26 сентября 2024

Челябинский дальнобойщик поехал в рейс в алкогольном опьянении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Об обстоятельствах пьяной езды дальнобойщика не сообщается
Об обстоятельствах пьяной езды дальнобойщика не сообщается Фото:

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники ДПС остановили пьяного водителя большегруза. По факту данного инцидента в сторону мужчины возбуждено административное дело, сообщили URA.RU 27 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции (ГАИ) региона.

«На втором километре автодороги „Западный обход города Челябинска“ сотрудниками ДПС был остановлен грузовик, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе освидетельствования на состояние алкогольного опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,844 мг/л», — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Водитель грузовика незамедлительно был отстранен от управления. Против мужчины завели дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Ранее в Миассе остановили пьяного дальнобойщика, который до начала рейса выпил настойки. Нарушителя также отстранили от управления транспортным средством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосновском районе Челябинской области сотрудники ДПС остановили пьяного водителя большегруза. По факту данного инцидента в сторону мужчины возбуждено административное дело, сообщили URA.RU 27 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции (ГАИ) региона. «На втором километре автодороги „Западный обход города Челябинска“ сотрудниками ДПС был остановлен грузовик, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе освидетельствования на состояние алкогольного опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,844 мг/л», — сообщили в пресс-службе ГАИ. Водитель грузовика незамедлительно был отстранен от управления. Против мужчины завели дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. Ранее в Миассе остановили пьяного дальнобойщика, который до начала рейса выпил настойки. Нарушителя также отстранили от управления транспортным средством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...