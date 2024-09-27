Выпрыгивал с третьего этажа и лез на скалы: какой фильм снимали в Свердловской области. Фото

В Екатеринбурге завершили съемки фильма «Бажов. Одолженное время»

27 сентября 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

В фильме речь пойдет о 1937-м году Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбург стал последней точкой для съемочной команды, которая работает над фильмом «Бажов. Одолженное время». За год работы над картиной актерам приходилось выпрыгивать с третьего этажа, карабкаться на скалы и мерзнуть в Дидинском тоннеле. На площадку в последний день работы к актерам и режиссеру Андрею Киму заглянуло URA.RU. «Мы выбрали 1937 год — это очень непростой год в истории нашей страны. Но ведь известно, что как только человек забывает о полученном опыте, он тут же наступает на эти грабли снова. Чтобы на эти грабли не наступать, надо про 1937 год говорить. Надо понимать, что это такое, каким он был в судьбе Павла Бажова и как тяжелые обстоятельства влияют на человека: становится ли он сволочью или гением», — поделился Ким. Снимали фильм по всей Свердловской области: например, команда выезжала в Дидинский тоннель недалеко от Первоуральска, где условия для съемок были экстремальными. В жаркий летний день в тоннеле температура едва достигала +5 градусов, у входа находился лед и постоянно дул сквозняк, а юные актеры стойко держались весь процесс. На берегу Чусовой в Первоуральском городском округе, где находится «уральский Голливуд» и снимали фильм «Угрюм-реку», исполнитель роли Бажова Леонид Платонов карабкался на скалы. А юному актеру Матвею Марушкину однажды пришлось даже прыгать с третьего этажа, рассказал режиссер. Также кинолокациями в Екатеринбурге стали Дом Маклецкого, куда НКВД вызвал на допрос Бажова.; Дом офицеров, где по сюжету писателя исключали из партии; в Доме музыки сняли пролог фильма. Завершающей площадкой стал двор на Ленина, 52. Дом, а ныне креативный кластер «Л52», в стиле конструктивизма идеально подходил для съемок. Чтобы воссоздать те времена, задействовали ретроавтомобиль, старинный велосипед, киноафиши 36-го года, лозунги на зданиях и старинные уличные громкоговорители. «До премьеры у нас осталось два месяца. Сейчас сделаем монтаж, цветокоррекцию, спецэффекты, озвучание и в космос. И в космос!» — пояснил Ким. Фильм полностью снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — на это выделили около 5,2 млн рублей. По этой причине картину будут показывать бесплатно. Первыми картину увидят екатеринбуржцы, затем «Бажов. Одолженное время…» планируют показать по всей области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург стал последней точкой для съемочной команды, которая работает над фильмом «Бажов. Одолженное время». За год работы над картиной актерам приходилось выпрыгивать с третьего этажа, карабкаться на скалы и мерзнуть в Дидинском тоннеле. На площадку в последний день работы к актерам и режиссеру Андрею Киму заглянуло URA.RU. «Мы выбрали 1937 год — это очень непростой год в истории нашей страны. Но ведь известно, что как только человек забывает о полученном опыте, он тут же наступает на эти грабли снова. Чтобы на эти грабли не наступать, надо про 1937 год говорить. Надо понимать, что это такое, каким он был в судьбе Павла Бажова и как тяжелые обстоятельства влияют на человека: становится ли он сволочью или гением», — поделился Ким. Снимали фильм по всей Свердловской области: например, команда выезжала в Дидинский тоннель недалеко от Первоуральска, где условия для съемок были экстремальными. В жаркий летний день в тоннеле температура едва достигала +5 градусов, у входа находился лед и постоянно дул сквозняк, а юные актеры стойко держались весь процесс. На берегу Чусовой в Первоуральском городском округе, где находится «уральский Голливуд» и снимали фильм «Угрюм-реку», исполнитель роли Бажова Леонид Платонов карабкался на скалы. А юному актеру Матвею Марушкину однажды пришлось даже прыгать с третьего этажа, рассказал режиссер. Также кинолокациями в Екатеринбурге стали Дом Маклецкого, куда НКВД вызвал на допрос Бажова.; Дом офицеров, где по сюжету писателя исключали из партии; в Доме музыки сняли пролог фильма. Завершающей площадкой стал двор на Ленина, 52. Дом, а ныне креативный кластер «Л52», в стиле конструктивизма идеально подходил для съемок. Чтобы воссоздать те времена, задействовали ретроавтомобиль, старинный велосипед, киноафиши 36-го года, лозунги на зданиях и старинные уличные громкоговорители. «До премьеры у нас осталось два месяца. Сейчас сделаем монтаж, цветокоррекцию, спецэффекты, озвучание и в космос. И в космос!» — пояснил Ким. Фильм полностью снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — на это выделили около 5,2 млн рублей. По этой причине картину будут показывать бесплатно. Первыми картину увидят екатеринбуржцы, затем «Бажов. Одолженное время…» планируют показать по всей области.