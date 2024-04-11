В центре Екатеринбурга создали филиал НКВД. Фото, видео

В Екатеринбурге проходят съемки фильма «Бажов. Одолженное время»

11 апреля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

В фильме играют профессиональные актеры Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области съемочная группа работает над игровым фильмом «Бажов. Одолженное время». Одной из съемочных площадок стал Дом Маклецкого в Екатеринбурге, где на 20-й день работы над картиной снимают визит писателя Павла Бажова в НКВД. Взглянуть на съемочный процесс отправилось URA.RU. В основу сценария легли воспоминания дочери писателя — Ариадны Бажовой. После ее одобрения и получения гранта, осенью 2023 года стартовал кастинг — актеров искали по всей России, рассказал директор фонда «Бажов» Сергей Полыганов. От звездных артистов сразу решили отказаться, чтобы именитый актер «не перебивал» в кадре личность Бажова. Съемки проводились по всей Свердловской области: уже сняты сцены в Сысерти и Екатеринбурге, запланирована также поездка группы в Дидинский тоннель. «Все мы знаем Бажова как доброго дедушку с бородой, который на фотографиях хитро улыбается, который написал сказы — их многие из нас знают с детства. Но на самом деле семья Бажова и Павел Петрович прожили очень непростую жизнь. Напомню исторические реалии, в которых они жили: было три войны, две революции, а у них родилось семь детей», — пояснил Полыганов. В 1937 году Бажова исключили из партии, выгнали с работы, и он год сидел в самоизоляции. Тогда же писателя вызвали в НКВД — это событие и включили в фильм. Сцена должна показать именитую личности не как сказочника, а как человека, который переживал и жил не в лучшие времена. «Ему пришла домой повестка, 37-й год, его вызывают в НКВД. Павел Петрович собрал чемоданчик — положил носки, мыло, табак, соль, сухари, и пришел сдаваться. По воспоминаниям Ариадны Павловны, он просидел в коридоре целый день, но его забыли.Произошел какой-то сбой в бюрократической машине, что-то хряснуло в шестереночках. И человек пошел писать „Малахитовую шкатулку“. Ему, Господом Богом, путем волшебного, счастливого такого случая было выделено время для написания этого сказа», — объяснил режиссер фильма Андрей Ким. Съемки «Бажов. Одолженное время» завершатся в декабре этого года. Так как фильм полностью снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, то его будут показывать бесплатно. Первыми картину увидят екатеринбуржцы, затем фильм планируют показать по всей области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области съемочная группа работает над игровым фильмом «Бажов. Одолженное время». Одной из съемочных площадок стал Дом Маклецкого в Екатеринбурге, где на 20-й день работы над картиной снимают визит писателя Павла Бажова в НКВД. Взглянуть на съемочный процесс отправилось URA.RU. В основу сценария легли воспоминания дочери писателя — Ариадны Бажовой. После ее одобрения и получения гранта, осенью 2023 года стартовал кастинг — актеров искали по всей России, рассказал директор фонда «Бажов» Сергей Полыганов. От звездных артистов сразу решили отказаться, чтобы именитый актер «не перебивал» в кадре личность Бажова. Съемки проводились по всей Свердловской области: уже сняты сцены в Сысерти и Екатеринбурге, запланирована также поездка группы в Дидинский тоннель. «Все мы знаем Бажова как доброго дедушку с бородой, который на фотографиях хитро улыбается, который написал сказы — их многие из нас знают с детства. Но на самом деле семья Бажова и Павел Петрович прожили очень непростую жизнь. Напомню исторические реалии, в которых они жили: было три войны, две революции, а у них родилось семь детей», — пояснил Полыганов. В 1937 году Бажова исключили из партии, выгнали с работы, и он год сидел в самоизоляции. Тогда же писателя вызвали в НКВД — это событие и включили в фильм. Сцена должна показать именитую личности не как сказочника, а как человека, который переживал и жил не в лучшие времена. «Ему пришла домой повестка, 37-й год, его вызывают в НКВД. Павел Петрович собрал чемоданчик — положил носки, мыло, табак, соль, сухари, и пришел сдаваться. По воспоминаниям Ариадны Павловны, он просидел в коридоре целый день, но его забыли.Произошел какой-то сбой в бюрократической машине, что-то хряснуло в шестереночках. И человек пошел писать „Малахитовую шкатулку“. Ему, Господом Богом, путем волшебного, счастливого такого случая было выделено время для написания этого сказа», — объяснил режиссер фильма Андрей Ким. Съемки «Бажов. Одолженное время» завершатся в декабре этого года. Так как фильм полностью снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, то его будут показывать бесплатно. Первыми картину увидят екатеринбуржцы, затем фильм планируют показать по всей области.