В Краснотурьинске охотничья собака загрызла щенка на глазах детей

В Краснотурьинске (Свердловская область) 28 сентября далматинец напал на маленькую собаку, предположительно, породы русский той-терьер. По словам владелицы собаки, охотничий пес выбежал на лестничной клетке и вцепился зубами в животное.
«У меня в квартире на глазах у всех детей соседская собака загрызла нашу малышку Джесси… Она просто ворвалась в тот момент, когда я входила в квартиру, и вцепилась зубами в нашу собачку, рвала её как дикий зверь», — написала девушка в группе «Инцидент Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте».
Она уточнила, что далматинец забежал в квартиру и напал на собаку в коридоре, который после был залит кровью. Владелица подчеркнула, что ее животное не пережило нападение.
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