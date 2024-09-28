28 сентября 2024

В Краснотурьинске охотничья собака загрызла щенка на глазах детей

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По словам владелицы погибшей собаки, пес ворвался в коридор ее квартиры (архивное фото)
По словам владелицы погибшей собаки, пес ворвался в коридор ее квартиры (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) 28 сентября далматинец напал на маленькую собаку, предположительно, породы русский той-терьер. По словам владелицы собаки, охотничий пес выбежал на лестничной клетке и вцепился зубами в животное.

«У меня в квартире на глазах у всех детей соседская собака загрызла нашу малышку Джесси… Она просто ворвалась в тот момент, когда я входила в квартиру, и вцепилась зубами в нашу собачку, рвала её как дикий зверь», — написала девушка в группе «Инцидент Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте».

Она уточнила, что далматинец забежал в квартиру и напал на собаку в коридоре, который после был залит кровью. Владелица подчеркнула, что ее животное не пережило нападение. 

Фото:

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В Краснотурьинске (Свердловская область) 28 сентября далматинец напал на маленькую собаку, предположительно, породы русский той-терьер. По словам владелицы собаки, охотничий пес выбежал на лестничной клетке и вцепился зубами в животное. «У меня в квартире на глазах у всех детей соседская собака загрызла нашу малышку Джесси… Она просто ворвалась в тот момент, когда я входила в квартиру, и вцепилась зубами в нашу собачку, рвала её как дикий зверь», — написала девушка в группе «Инцидент Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что далматинец забежал в квартиру и напал на собаку в коридоре, который после был залит кровью. Владелица подчеркнула, что ее животное не пережило нападение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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