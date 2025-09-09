Студенты в Екатеринбурге пожаловались на нехватку мест в общежитиях

В Екатеринбурге не всем студентам достались места в общежитиях. Своими проблемами обучающиеся поделились с депутатом Заксобрания Свердловской области от фракции партии «Новые люди» Рантом Краевым.

«Учебный год уже начался, студенты вернулись в университеты, многие заселились в общежития. Но не всем хватило мест, и часть ребят вынуждена искать временное жилье или жить в неудобных условиях», — считает Краев. По мнению народного избранника, такая ситуация не может считаться нормой.

В ходе встречи студенты обсудили необходимость решения проблемы за счет обновления уже существующих зданий общежитий. Так, в общежитиях могли бы появиться комфортные комнаты, кухни, зоны отдыха и общие площади, соответствующие современным стандартам.

