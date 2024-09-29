Директор дома-интерната под Челябинском предложил взятку сотруднику ГАИ

Инспектор ГАИ деньги у директора не взял Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор дома-интерната Юрий Пророченко, остановленный в Троицке в состоянии опьянения, предложил инспектору ГАИ взятку за непривлечение его к ответственности. Об этом URA.RU сообщил 30 сентября источник в правоохранительных структурах.

«Директор дома-интерната села Ясные Поляны Троицкого района Пророченко был остановлен пьяным за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero в Троицке. Он предложил инспектору взятку в сумме 20 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил источник.

Сам Пророченко по телефону подтвердил URA.RU факт инцидента, однако, по его словам, взятки он не предлагал. Просто предложил оплатить штраф на месте.