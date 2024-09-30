Путин передал «Ростеху» акции Климовского патронного завода

Президент России Владимир Путин объявил о передаче 63,4% акций Климовского патронного завода корпорации «Ростех». Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Владимир Путин подписал указ о передаче „Ростеху“ в качестве имущественного взноса акций ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“», — говорится в документе. Отмечается, что госкорпорация получит 63,4% акций компании, а передача должна завершиться в течение 18 месяцев.
Владимир Путин национализировал Климовский патронный завод после аварии с отоплением в Подольске, из-за которой около 170 домов остались без тепла. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что управление передается государству, поскольку собственники завода находятся за границей. В «Ростехе» выразили готовность взять контроль над заводом и заявили, что это необходимо для выполнения производственных и социальных обязательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.