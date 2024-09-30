Путин передал «Ростеху» акции Климовского патронного завода

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"Ростех" получит 63,4% акций Климовского патронного завода
"Ростех" получит 63,4% акций Климовского патронного завода Фото:

Президент России Владимир Путин объявил о передаче 63,4% акций Климовского патронного завода корпорации «Ростех». Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Владимир Путин подписал указ о передаче „Ростеху“ в качестве имущественного взноса акций ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“», — говорится в документе. Отмечается, что госкорпорация получит 63,4% акций компании, а передача должна завершиться в течение 18 месяцев.

Владимир Путин национализировал Климовский патронный завод после аварии с отоплением в Подольске, из-за которой около 170 домов остались без тепла. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что управление передается государству, поскольку собственники завода находятся за границей. В «Ростехе» выразили готовность взять контроль над заводом и заявили, что это необходимо для выполнения производственных и социальных обязательств. 

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Президент России Владимир Путин объявил о передаче 63,4% акций Климовского патронного завода корпорации «Ростех». Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Владимир Путин подписал указ о передаче „Ростеху“ в качестве имущественного взноса акций ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“», — говорится в документе. Отмечается, что госкорпорация получит 63,4% акций компании, а передача должна завершиться в течение 18 месяцев. Владимир Путин национализировал Климовский патронный завод после аварии с отоплением в Подольске, из-за которой около 170 домов остались без тепла. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что управление передается государству, поскольку собственники завода находятся за границей. В «Ростехе» выразили готовность взять контроль над заводом и заявили, что это необходимо для выполнения производственных и социальных обязательств. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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