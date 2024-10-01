Кураторов уральских регионов собрали в полпредстве из-за вспышек пневмонии

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, чиновники, совещание, заседание, пиджаки, политики
Совещание прошло в полпредстве (архивное фото) Фото:

Заместители полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда и Борис Кириллов провели оперативное совещание с главными федеральными инспекторами региона из-за увеличения числа заболевших пневмонией. В сентябре они фиксировались в школах Свердловской и Челябинской областей, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале.

«Ситуация требует повышенного внимания со стороны всех профильных структур. Необходимо тщательно разобраться в причинах роста заболеваемости и принять все необходимые профилактически меры», — акцентировал Калиберда.

За последний месяц в Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии на карантин отправили почти 200 классов в 93 школах. После этого в учреждениях начали измерять температуру. На конец сентября зафиксировано 130 случаев заболеваний и в 27 детсадах. По некоторым данным, вирус был завезен из Челябинской области.

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Заместители полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда и Борис Кириллов провели оперативное совещание с главными федеральными инспекторами региона из-за увеличения числа заболевших пневмонией. В сентябре они фиксировались в школах Свердловской и Челябинской областей, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. «Ситуация требует повышенного внимания со стороны всех профильных структур. Необходимо тщательно разобраться в причинах роста заболеваемости и принять все необходимые профилактически меры», — акцентировал Калиберда. За последний месяц в Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии на карантин отправили почти 200 классов в 93 школах. После этого в учреждениях начали измерять температуру. На конец сентября зафиксировано 130 случаев заболеваний и в 27 детсадах. По некоторым данным, вирус был завезен из Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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