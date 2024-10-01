Кураторов уральских регионов собрали в полпредстве из-за вспышек пневмонии

01 октября 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Совещание прошло в полпредстве (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместители полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда и Борис Кириллов провели оперативное совещание с главными федеральными инспекторами региона из-за увеличения числа заболевших пневмонией. В сентябре они фиксировались в школах Свердловской и Челябинской областей, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. «Ситуация требует повышенного внимания со стороны всех профильных структур. Необходимо тщательно разобраться в причинах роста заболеваемости и принять все необходимые профилактически меры», — акцентировал Калиберда. За последний месяц в Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии на карантин отправили почти 200 классов в 93 школах. После этого в учреждениях начали измерять температуру. На конец сентября зафиксировано 130 случаев заболеваний и в 27 детсадах. По некоторым данным, вирус был завезен из Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместители полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда и Борис Кириллов провели оперативное совещание с главными федеральными инспекторами региона из-за увеличения числа заболевших пневмонией. В сентябре они фиксировались в школах Свердловской и Челябинской областей, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. «Ситуация требует повышенного внимания со стороны всех профильных структур. Необходимо тщательно разобраться в причинах роста заболеваемости и принять все необходимые профилактически меры», — акцентировал Калиберда. За последний месяц в Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии на карантин отправили почти 200 классов в 93 школах. После этого в учреждениях начали измерять температуру. На конец сентября зафиксировано 130 случаев заболеваний и в 27 детсадах. По некоторым данным, вирус был завезен из Челябинской области.