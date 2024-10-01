В ХМАО мэрия выделит на переселение из авариек почти миллиард рублей

В Нягани (ХМАО) утвердили программу по переселению граждан из аварийного жилья на период до 2030 года. В ее рамках в текущем году на приобретение новых квартир для переселенцев потратят почти миллиард рублей, сообщил глава города Иван Ямашев.
«Финансирование программных мероприятий предусмотрено на каждый год реализации Адресной программы. В 2024 году — это денежные средства в размере 982 153 600 рублей», — рассказал мэр Нягани в своем telegram-канале.
Он отметил, что денежные средства будут направлены на приобретение благоустроенных квартир для жителей 14 аварийных домов города, где идет переселение. Ямашев также добавил, что переселение идет в порядке утвержденной очередности сноса аварийных и подлежащих сносу домов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО быстро справились с программой по расселению авариек и скоро начнут новую. В 2024 году планируется запустить программу по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022.
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