01 октября 2024

В ХМАО мэрия выделит на переселение из авариек почти миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адресную программу расселения до 2030 года утвердили в администрации Нягани
Адресную программу расселения до 2030 года утвердили в администрации Нягани Фото:

В Нягани (ХМАО) утвердили программу по переселению граждан из аварийного жилья на период до 2030 года. В ее рамках в текущем году на приобретение новых квартир для переселенцев потратят почти миллиард рублей, сообщил глава города Иван Ямашев.

«Финансирование программных мероприятий предусмотрено на каждый год реализации Адресной программы. В 2024 году — это денежные средства в размере 982 153 600 рублей», — рассказал мэр Нягани в своем telegram-канале.

Он отметил, что денежные средства будут направлены на приобретение благоустроенных квартир для жителей 14 аварийных домов города, где идет переселение. Ямашев также добавил, что переселение идет в порядке утвержденной очередности сноса аварийных и подлежащих сносу домов. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО быстро справились с программой по расселению авариек и скоро начнут новую. В 2024 году планируется запустить программу по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) утвердили программу по переселению граждан из аварийного жилья на период до 2030 года. В ее рамках в текущем году на приобретение новых квартир для переселенцев потратят почти миллиард рублей, сообщил глава города Иван Ямашев. «Финансирование программных мероприятий предусмотрено на каждый год реализации Адресной программы. В 2024 году — это денежные средства в размере 982 153 600 рублей», — рассказал мэр Нягани в своем telegram-канале. Он отметил, что денежные средства будут направлены на приобретение благоустроенных квартир для жителей 14 аварийных домов города, где идет переселение. Ямашев также добавил, что переселение идет в порядке утвержденной очередности сноса аварийных и подлежащих сносу домов.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО быстро справились с программой по расселению авариек и скоро начнут новую. В 2024 году планируется запустить программу по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...