Санврачи хотят приостановить в Екатеринбурге работу доставщика роллов

Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора готовит в суд материалы по приостановке деятельности службы доставки роллов и пиццы «Быстрый лось», клиенты которой обратились к медикам с отравлением. У одного был диагностирован ротавирус.
«Специалисты Северного екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора области проводят эпидемиологическое расследование трех случаев острой кишечной инфекции среди клиентов службы доставки роллов и пиццы „Быстрый лось“. У одного из заболевших выделен ротавирус. В отношении предприятия в настоящее время составляется протокол о временном запрете деятельности», — сообщили в пресс-службе управления.
В ходе проверки предприятия санврачи обнаружили различные нарушения санпина и законодательства в сфере технического регулирования. Хозяйке службы доставки было предписано все устранить. Также сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, чтобы провести дальнейшие лабораторные исследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!