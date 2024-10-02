Санврачи хотят приостановить в Екатеринбурге работу доставщика роллов

Санврачи проверили службу доставки, роллами которой отправились екатеринбуржцы
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Роспотребнадзор проверил из-за жалоб службу доставки «Быстрый лось» Фото:

Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора готовит в суд материалы по приостановке деятельности службы доставки роллов и пиццы «Быстрый лось», клиенты которой обратились к медикам с отравлением. У одного был диагностирован ротавирус.

«Специалисты Северного екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора области проводят эпидемиологическое расследование трех случаев острой кишечной инфекции среди клиентов службы доставки роллов и пиццы „Быстрый лось“. У одного из заболевших выделен ротавирус. В отношении предприятия в настоящее время составляется протокол о временном запрете деятельности», — сообщили в пресс-службе управления.

В ходе проверки предприятия санврачи обнаружили различные нарушения санпина и законодательства в сфере технического регулирования. Хозяйке службы доставки было предписано все устранить. Также сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, чтобы провести дальнейшие лабораторные исследования.

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Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора готовит в суд материалы по приостановке деятельности службы доставки роллов и пиццы «Быстрый лось», клиенты которой обратились к медикам с отравлением. У одного был диагностирован ротавирус. «Специалисты Северного екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора области проводят эпидемиологическое расследование трех случаев острой кишечной инфекции среди клиентов службы доставки роллов и пиццы „Быстрый лось“. У одного из заболевших выделен ротавирус. В отношении предприятия в настоящее время составляется протокол о временном запрете деятельности», — сообщили в пресс-службе управления. В ходе проверки предприятия санврачи обнаружили различные нарушения санпина и законодательства в сфере технического регулирования. Хозяйке службы доставки было предписано все устранить. Также сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, чтобы провести дальнейшие лабораторные исследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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