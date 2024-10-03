Челябинского военнослужащего отправили в колонию за нанесение побоев сослуживцу

В Челябинской области рядового отправили в колонию за неуставные взаимоотношения и вымогательство. Военнослужащий в декабре 2023 года по предварительному сговору с двумя другими сослуживцами нанес удары рядовому, затем потребовал от него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«За неуставные взаимоотношения и вымогательство, совершенные группой лиц с применением насилия, осужден военнослужащий по призыву рядовой, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство. 24 декабря 2023 года в ночное время, действуя в составе группы по предварительному сговору с двумя другими военнослужащими по призыву и при их поддержке, нанес побои сослуживцу и под угрозой дальнейшего применения насилия потребовал от него перевести десять тысяч рублей на банковский счет», — сообщили в ведомстве.
Под напором вымогателей потерпевший перевел требуемую сумму. Такое же преступление было совершено в январе 2024 года в отношении другого сослуживца.
Уголовное дело в отношении рядового было выделено в отдельное производство. Военный суд квалифицировал его действия по пункту «в» части 2 статьи 335 и пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ. На основании двух эпизодов суд назначил обвиняемому три года и шесть месяцев в колонии общего режима.
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