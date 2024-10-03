Худеющий кот Крошик из Перми начал увереннее ходить

Кот Крошик, который проходит реабилитацию и худеет, стал увереннее ходить. Об этом рассказали представители приюта, которые нашли кота в подвале и теперь занимаются его реабилитацией.
«На реабилитации малышу Крошику удалось сбросить уже 2 килограмма! Котик находится уже месяц на специальном корме и диете. Крошик стал ходить чуть более уверенно! А всё благодаря силе вашей любви, которая не даёт ему сдаться», — написали представители приюта в соцсети «ВКонтакте».
Также сообщается, что для более активного похудения Крошика, ему купили робот-кормушку. Когда Крошика нашли, он весил 17 килограммов, что очень много для животного. Его посадили на диету, и он делает специальные упражнения. Находясь в клинике, Крошик пытался сбежать, но застрял в обувной подставке.
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