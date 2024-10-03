03 октября 2024

Худеющий кот Крошик из Перми начал увереннее ходить

© Служба новостей «URA.RU»
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Крошик сбросил два килограмма
Крошик сбросил два килограмма Фото:
новость из сюжета
В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Кот Крошик, который проходит реабилитацию и худеет, стал увереннее ходить. Об этом рассказали представители приюта, которые нашли кота в подвале и теперь занимаются его реабилитацией.

«На реабилитации малышу Крошику удалось сбросить уже 2 килограмма! Котик находится уже месяц на специальном корме и диете. Крошик стал ходить чуть более уверенно! А всё благодаря силе вашей любви, которая не даёт ему сдаться», — написали представители приюта в соцсети «ВКонтакте».

Также сообщается, что для более активного похудения Крошика, ему купили робот-кормушку. Когда Крошика нашли, он весил 17 килограммов, что очень много для животного. Его посадили на диету, и он делает специальные упражнения. Находясь в клинике, Крошик пытался сбежать, но застрял в обувной подставке.

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Кот Крошик, который проходит реабилитацию и худеет, стал увереннее ходить. Об этом рассказали представители приюта, которые нашли кота в подвале и теперь занимаются его реабилитацией. «На реабилитации малышу Крошику удалось сбросить уже 2 килограмма! Котик находится уже месяц на специальном корме и диете. Крошик стал ходить чуть более уверенно! А всё благодаря силе вашей любви, которая не даёт ему сдаться», — написали представители приюта в соцсети «ВКонтакте». Также сообщается, что для более активного похудения Крошика, ему купили робот-кормушку. Когда Крошика нашли, он весил 17 килограммов, что очень много для животного. Его посадили на диету, и он делает специальные упражнения. Находясь в клинике, Крошик пытался сбежать, но застрял в обувной подставке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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