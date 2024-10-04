Челябинскую телебашню украсят в честь Дня учителя

В День учителя 5 октября на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Разноцветные переливы и тематические картинки появятся на телебашне, сообщили 4 октября в пресс-службе мэрии.
«В честь праздника 5 октября с 19:15 до 00:00 часов включат подсветку на телебашне в виде разноцветных переливов и стилизованных изображений учебных принадлежностей» — говорится в сообщении. Также на телебашне протранслируют поздравительную надпись — «С днем учителя».
Как уточнили в мэрии, профессиональный праздник работников учебных заведений долгое время не имел одной даты. Однако в 1994 году ЮНЕСКО и Международная организация труда подписали постановление, которое закрепило высокий статус педагогов. Конференция проходила 5 октября. Эта же дата была объявлена Международным днем учителя.
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