Челябинскую телебашню украсят в честь Дня учителя

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В честь Дня учителя РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включит подсветку с 19:15 до 00:00
В честь Дня учителя РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включит подсветку с 19:15 до 00:00 Фото:

В День учителя 5 октября на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Разноцветные переливы и тематические картинки появятся на телебашне, сообщили 4 октября в пресс-службе мэрии. 

«В честь праздника 5 октября с 19:15 до 00:00 часов включат подсветку на телебашне в виде разноцветных переливов и стилизованных изображений учебных принадлежностей» — говорится в сообщении. Также на телебашне протранслируют поздравительную надпись — «С днем учителя».

Как уточнили в мэрии, профессиональный праздник работников учебных заведений  долгое время не имел одной даты. Однако в 1994 году ЮНЕСКО и Международная организация труда подписали постановление, которое закрепило высокий статус педагогов. Конференция проходила 5 октября. Эта же дата была объявлена Международным днем учителя.

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В День учителя 5 октября на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Разноцветные переливы и тематические картинки появятся на телебашне, сообщили 4 октября в пресс-службе мэрии.  «В честь праздника 5 октября с 19:15 до 00:00 часов включат подсветку на телебашне в виде разноцветных переливов и стилизованных изображений учебных принадлежностей» — говорится в сообщении. Также на телебашне протранслируют поздравительную надпись — «С днем учителя». Как уточнили в мэрии, профессиональный праздник работников учебных заведений  долгое время не имел одной даты. Однако в 1994 году ЮНЕСКО и Международная организация труда подписали постановление, которое закрепило высокий статус педагогов. Конференция проходила 5 октября. Эта же дата была объявлена Международным днем учителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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