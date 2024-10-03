03 октября 2024

Путин наградил орденом советника пермского губернатора

Путин наградил бывшего руководителя КСП Пермского края Тушнолобова
© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, тушнолобов геннадий
Геннадий Тушнолобов — один из самых опытных пермских политиков Фото:

Президент Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского бывшего руководителя КСП Пермского края Геннадия Тушнолобова, который сейчас работает советником губернатора Дмитрия Махонина. Об этом говорится в опубликованном сегодня указе главы государства.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Тушнолобова Геннадия Петровича, Пермский край», — отмечено в документе. Он опубликован на портале правовой информации.

Геннадий Тушнолобов — один из самых известных политиков Прикамья. С 1992 по 1997 год он был главой Соликамска, потом вице-губернатором, депутатом заксобрания, секретарем реготделения «Единой России», замдиректора «Лукойл-Пермь», премьер-министром региона. С 2018 по 2024 год Тушнолобов возглавлял КСП Пермского края. В июне он стал советником губернатора Дмитрия Махонина.

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Президент Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского бывшего руководителя КСП Пермского края Геннадия Тушнолобова, который сейчас работает советником губернатора Дмитрия Махонина. Об этом говорится в опубликованном сегодня указе главы государства. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Тушнолобова Геннадия Петровича, Пермский край», — отмечено в документе. Он опубликован на портале правовой информации. Геннадий Тушнолобов — один из самых известных политиков Прикамья. С 1992 по 1997 год он был главой Соликамска, потом вице-губернатором, депутатом заксобрания, секретарем реготделения «Единой России», замдиректора «Лукойл-Пермь», премьер-министром региона. С 2018 по 2024 год Тушнолобов возглавлял КСП Пермского края. В июне он стал советником губернатора Дмитрия Махонина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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