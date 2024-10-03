Путин наградил орденом советника пермского губернатора

Президент Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского бывшего руководителя КСП Пермского края Геннадия Тушнолобова, который сейчас работает советником губернатора Дмитрия Махонина. Об этом говорится в опубликованном сегодня указе главы государства.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Тушнолобова Геннадия Петровича, Пермский край», — отмечено в документе. Он опубликован на портале правовой информации.
Геннадий Тушнолобов — один из самых известных политиков Прикамья. С 1992 по 1997 год он был главой Соликамска, потом вице-губернатором, депутатом заксобрания, секретарем реготделения «Единой России», замдиректора «Лукойл-Пермь», премьер-министром региона. С 2018 по 2024 год Тушнолобов возглавлял КСП Пермского края. В июне он стал советником губернатора Дмитрия Махонина.
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