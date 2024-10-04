04 октября 2024

У нового пешеходного мостика около ТРК «Родник» появилось освещение. Фото

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Родник. Ашан. Челябинск., трк родник
Строительство мостика около ТРК «Родник» выполнено по просьбам жителей Фото:

В Челябинске осветили новый пешеходный мостик около ТРК «Родник». Теперь жители и гости города могут безопасно и с комфортом передвигаться в темное время суток от нового сквера у ТРК «Родник» или парковки у бора, сообщает пресс-служба администрации города.

«Подрядчик завершил монтаж наружного освещения и системы видеонаблюдения на основном пролете моста около ТРК „Родник“. Новый пешеходный мостик засиял», — сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале.

Строительство мостика было выполнено по просьбам жителей. Он стал частью большого проекта благоустройства территории в границах улиц Труда и Северо-Крымской. Работы по благоустройству проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На мостике зажглись фонари
На мостике зажглись фонари
Гулять здесь в темное время суток около ТРК «Родник» безопасно
Гулять здесь в темное время суток около ТРК «Родник» безопасно

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В Челябинске осветили новый пешеходный мостик около ТРК «Родник». Теперь жители и гости города могут безопасно и с комфортом передвигаться в темное время суток от нового сквера у ТРК «Родник» или парковки у бора, сообщает пресс-служба администрации города. «Подрядчик завершил монтаж наружного освещения и системы видеонаблюдения на основном пролете моста около ТРК „Родник“. Новый пешеходный мостик засиял», — сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале. Строительство мостика было выполнено по просьбам жителей. Он стал частью большого проекта благоустройства территории в границах улиц Труда и Северо-Крымской. Работы по благоустройству проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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