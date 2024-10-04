В Челябинске осветили новый пешеходный мостик около ТРК «Родник». Теперь жители и гости города могут безопасно и с комфортом передвигаться в темное время суток от нового сквера у ТРК «Родник» или парковки у бора, сообщает пресс-служба администрации города.
«Подрядчик завершил монтаж наружного освещения и системы видеонаблюдения на основном пролете моста около ТРК „Родник“. Новый пешеходный мостик засиял», — сообщает пресс-служба городской администрации в telegram-канале.
Строительство мостика было выполнено по просьбам жителей. Он стал частью большого проекта благоустройства территории в границах улиц Труда и Северо-Крымской. Работы по благоустройству проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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