NYT: Трамп просил у Путина совета по Украине

06 октября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Трамп на первой встрече с Путиным в 2017 году спрашивал о поставках Украине Фото: Официальный сайт Президента РФ На своей первой личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году в Гамбурге тогда еще американский лидер Дональд Трамп обсудил вопрос военной помощи Украине. Об этом сообщил бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон. «Трамп сказал г-ну Путину, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Украине. „Что вы думаете?" — спросил господин Трамп, на что господин Путин ответил, что это будет „ошибкой"», — заявил Тиллерсон, его слова передает The New York Times. По словам экс-госсекретаря, тогда российский лидер назвал любую возможность поставок оружия Украине ошибкой из-за того, что те всегда будут просить больше. По словам The New York Times, Путин тогда пренебрежительно отзывался об Украине и «устроил мастер-класс по формированию мышления» Трампа. После чего Тиллерсон призвал сотрудников администрации США «поработать, чтобы изменить мнение президента об Украине». Ранее сообщалось, что Америка планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Киеву отправят кассетные боеприпасы, боеприпасы для HIMARS, комплексы Javelin, другое противотанковое вооружение, бронированные автомобили, мостоукладчики и другое оборудование. Кандидат в президенты США не раз заявлял, что хочет окончания украинского конфликта. Трамп отмечал, что в случае своего возвращения на пост лидера США, сможет решить конфликт на Украине в течение 24 часов. Он не раскрыл детали своего плана, но уточнил, что это не будет сложной задачей, если люди будут знать, что им необходимо делать.

