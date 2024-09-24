В США раскрыли, что войдет в новый пакет помощи Киеву

Соединенные Штаты Америки планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. В него войдут кассетные боеприпасы. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на анонимных представителей американской администрации.
«В состав предстоящей помощи войдут кассетные боеприпасы, предназначенные для использования с украинских истребителей», — говорится в сообщении агентства. Однако точные объемы поставок пока не раскрываются.
Кроме того, в пакет включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, другое противотанковое вооружение, бронированные автомобили с усиленной противоминной защитой, мостоукладчики и различное оборудование. Согласно данным AP, с учетом этого пакета общий объем американской помощи Украине в области безопасности с февраля 2022 года превысит 56,2 миллиарда долларов.
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