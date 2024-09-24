24 сентября 2024

В США раскрыли, что войдет в новый пакет помощи Киеву

AP: США включат кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Кассетные боеприпасы предназначены для использования украинскими истребителями
Кассетные боеприпасы предназначены для использования украинскими истребителями Фото:

Соединенные Штаты Америки планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. В него войдут кассетные боеприпасы. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на анонимных представителей американской администрации.

«В состав предстоящей помощи войдут кассетные боеприпасы, предназначенные для использования с украинских истребителей», — говорится в сообщении агентства. Однако точные объемы поставок пока не раскрываются.

Кроме того, в пакет включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, другое противотанковое вооружение, бронированные автомобили с усиленной противоминной защитой, мостоукладчики и различное оборудование. Согласно данным AP, с учетом этого пакета общий объем американской помощи Украине в области безопасности с февраля 2022 года превысит 56,2 миллиарда долларов.

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Соединенные Штаты Америки планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. В него войдут кассетные боеприпасы. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на анонимных представителей американской администрации. «В состав предстоящей помощи войдут кассетные боеприпасы, предназначенные для использования с украинских истребителей», — говорится в сообщении агентства. Однако точные объемы поставок пока не раскрываются. Кроме того, в пакет включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, другое противотанковое вооружение, бронированные автомобили с усиленной противоминной защитой, мостоукладчики и различное оборудование. Согласно данным AP, с учетом этого пакета общий объем американской помощи Украине в области безопасности с февраля 2022 года превысит 56,2 миллиарда долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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