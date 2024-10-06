Дорожники дважды сорвали открытие дороги в центре Екатеринбурга

Закрытие улицы Энгельса в Екатеринбурге продлили до 31 октября

07 октября 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

С 17 июня на Энгельса проводят капитальный ремонт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге во второй раз продлили закрытие улицы Энгельса, где проводится капитальный ремонт. Информацию об этом публикует городская мэрия. «Строители АО „Трест Уралтрансспецстрой“ вновь продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, от Розы Люксембург до Гоголя, до 31 октября из-за капитального ремонта улицы. На закрытых участках установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Движение транспорта на Энгельса закрыли еще 17 июня. Затем дорогу обещали открыть к 30 августа, позже — к 30 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге во второй раз продлили закрытие улицы Энгельса, где проводится капитальный ремонт. Информацию об этом публикует городская мэрия. «Строители АО „Трест Уралтрансспецстрой“ вновь продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, от Розы Люксембург до Гоголя, до 31 октября из-за капитального ремонта улицы. На закрытых участках установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Движение транспорта на Энгельса закрыли еще 17 июня. Затем дорогу обещали открыть к 30 августа, позже — к 30 сентября.