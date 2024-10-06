06 октября 2024

Дорожники дважды сорвали открытие дороги в центре Екатеринбурга

Закрытие улицы Энгельса в Екатеринбурге продлили до 31 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие улицы Гоголя. Екатеринбург, знак стоп, проезд запрещен, ремонт, улица гоголя, дорога, кирпич
С 17 июня на Энгельса проводят капитальный ремонт Фото:

В Екатеринбурге во второй раз продлили закрытие улицы Энгельса, где проводится капитальный ремонт. Информацию об этом публикует городская мэрия.

«Строители АО „Трест Уралтрансспецстрой“ вновь продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, от Розы Люксембург до Гоголя, до 31 октября из-за капитального ремонта улицы. На закрытых участках установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении.

Движение транспорта на Энгельса закрыли еще 17 июня. Затем дорогу обещали открыть к 30 августа, позже — к 30 сентября.

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В Екатеринбурге во второй раз продлили закрытие улицы Энгельса, где проводится капитальный ремонт. Информацию об этом публикует городская мэрия. «Строители АО „Трест Уралтрансспецстрой“ вновь продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, от Розы Люксембург до Гоголя, до 31 октября из-за капитального ремонта улицы. На закрытых участках установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Движение транспорта на Энгельса закрыли еще 17 июня. Затем дорогу обещали открыть к 30 августа, позже — к 30 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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