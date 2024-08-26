Рабочие продлили перекрытие улицы в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге дорожники продлили на месяц закрытие улицы Энгельса, работы на которой обещали закончить до 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты АО „Трест Уралтрансспецстрой“ продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя, до 30 сентября. Это связано с капитальным ремонтом улицы Энгельса», — следует из сообщения.
Движение транспорта там закрыли еще 17 июня. Перекрытие не влияет на маршруты общественного транспорта, а на закрытых участках установлены соответствующие знаки и указатели.
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