Рабочие продлили перекрытие улицы в центре Екатеринбурга

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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
На улице проводят капремонт Фото:

В Екатеринбурге дорожники продлили на месяц закрытие улицы Энгельса, работы на которой обещали закончить до 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты АО „Трест Уралтрансспецстрой“ продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя, до 30 сентября. Это связано с капитальным ремонтом улицы Энгельса», — следует из сообщения.

Движение транспорта там закрыли еще 17 июня. Перекрытие не влияет на маршруты общественного транспорта, а на закрытых участках установлены соответствующие знаки и указатели.

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В Екатеринбурге дорожники продлили на месяц закрытие улицы Энгельса, работы на которой обещали закончить до 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты АО „Трест Уралтрансспецстрой“ продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя, до 30 сентября. Это связано с капитальным ремонтом улицы Энгельса», — следует из сообщения. Движение транспорта там закрыли еще 17 июня. Перекрытие не влияет на маршруты общественного транспорта, а на закрытых участках установлены соответствующие знаки и указатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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