Рабочие продлили перекрытие улицы в центре Екатеринбурга

26 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

На улице проводят капремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге дорожники продлили на месяц закрытие улицы Энгельса, работы на которой обещали закончить до 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты АО „Трест Уралтрансспецстрой“ продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя, до 30 сентября. Это связано с капитальным ремонтом улицы Энгельса», — следует из сообщения. Движение транспорта там закрыли еще 17 июня. Перекрытие не влияет на маршруты общественного транспорта, а на закрытых участках установлены соответствующие знаки и указатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге дорожники продлили на месяц закрытие улицы Энгельса, работы на которой обещали закончить до 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты АО „Трест Уралтрансспецстрой“ продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса, от улицы Розы Люксембург до улицы Гоголя, до 30 сентября. Это связано с капитальным ремонтом улицы Энгельса», — следует из сообщения. Движение транспорта там закрыли еще 17 июня. Перекрытие не влияет на маршруты общественного транспорта, а на закрытых участках установлены соответствующие знаки и указатели.