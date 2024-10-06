В ХМАО мошенники угрозами заставили подростка сообщать о готовящихся нападениях на школы

В Пыть-Яхе (ХМАО) мошенники через угрозы заставили 12-летнего ребенка сообщать в местные школы о якобы готовящихся нападениях на учеников. Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В одном из мессенджеров мальчику пришло сообщение с предложением заработать. Незнакомец пообещал 150 тысяч рублей за рассылку 15 сообщений, ребенок отказался, тогда ему стали поступать угрозы физической расправы. Испугавшись за жизнь и здоровье своих близких, он подчинился и начал выполнять инструкции неизвестного куратора. О произошедшем он не рассказал никому», — сообщает telegram-канал.
Ребенок успел разослать более 10 сообщений в образовательные учреждения, по всем проводилась проверка, но каждый раз информация оказывалась ложной. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что автором сообщений был 12-летний школьник. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа. Он раскаялся в содеянном.
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