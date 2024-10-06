06 октября 2024
05 октября 2024

В ХМАО мошенники угрозами заставили подростка сообщать о готовящихся нападениях на школы

В ХМАО подросток сообщал в школы о готовящихся нападениях
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пыть-Яхе подросток рассылал в школы сообщения с угрозами о готовящихся нападениях
В Пыть-Яхе подросток рассылал в школы сообщения с угрозами о готовящихся нападениях Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) мошенники через угрозы заставили 12-летнего ребенка сообщать в местные школы о якобы готовящихся нападениях на учеников. Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В одном из мессенджеров мальчику пришло сообщение с предложением заработать. Незнакомец пообещал 150 тысяч рублей за рассылку 15 сообщений, ребенок отказался, тогда ему стали поступать угрозы физической расправы. Испугавшись за жизнь и здоровье своих близких, он подчинился и начал выполнять инструкции неизвестного куратора. О произошедшем он не рассказал никому», — сообщает telegram-канал.

Ребенок успел разослать более 10 сообщений в образовательные учреждения, по всем проводилась проверка, но каждый раз информация оказывалась ложной. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что автором сообщений был 12-летний школьник. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа. Он раскаялся в содеянном.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) мошенники через угрозы заставили 12-летнего ребенка сообщать в местные школы о якобы готовящихся нападениях на учеников. Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «В одном из мессенджеров мальчику пришло сообщение с предложением заработать. Незнакомец пообещал 150 тысяч рублей за рассылку 15 сообщений, ребенок отказался, тогда ему стали поступать угрозы физической расправы. Испугавшись за жизнь и здоровье своих близких, он подчинился и начал выполнять инструкции неизвестного куратора. О произошедшем он не рассказал никому», — сообщает telegram-канал. Ребенок успел разослать более 10 сообщений в образовательные учреждения, по всем проводилась проверка, но каждый раз информация оказывалась ложной. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что автором сообщений был 12-летний школьник. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа. Он раскаялся в содеянном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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