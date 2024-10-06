06 октября 2024
05 октября 2024

Военкомат Сургута начал обучать молодежь на военных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодно учебный центр Сургута выпускает более 60 военных водителей
Ежегодно учебный центр Сургута выпускает более 60 военных водителей Фото:

Военкомат Сургута (ХМАО) начали обучать призывников специальности военного водителя. Об этом сообщает мэрия в своем telegram-канале.

«Курсанты изучают предметы, которые преподают военным водителям. Также есть факультативные занятия по общевойсковой подготовке. Практические занятия по дисциплине „Устройство и техническое обслуживание военного автомобиля“ проводят опытные инструкторы», — сообщает администрация.

Занятия проводит учебный центр ДОСААФ, обучение бесплатное, на курсы можно записаться по направлению военкомата. Ежегодно учебный центр в Сургуте выпускает более 60 военных водителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военкомат Сургута (ХМАО) начали обучать призывников специальности военного водителя. Об этом сообщает мэрия в своем telegram-канале. «Курсанты изучают предметы, которые преподают военным водителям. Также есть факультативные занятия по общевойсковой подготовке. Практические занятия по дисциплине „Устройство и техническое обслуживание военного автомобиля“ проводят опытные инструкторы», — сообщает администрация. Занятия проводит учебный центр ДОСААФ, обучение бесплатное, на курсы можно записаться по направлению военкомата. Ежегодно учебный центр в Сургуте выпускает более 60 военных водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...