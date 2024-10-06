Военкомат Сургута начал обучать молодежь на военных водителей

Военкомат Сургута (ХМАО) начали обучать призывников специальности военного водителя. Об этом сообщает мэрия в своем telegram-канале.
«Курсанты изучают предметы, которые преподают военным водителям. Также есть факультативные занятия по общевойсковой подготовке. Практические занятия по дисциплине „Устройство и техническое обслуживание военного автомобиля“ проводят опытные инструкторы», — сообщает администрация.
Занятия проводит учебный центр ДОСААФ, обучение бесплатное, на курсы можно записаться по направлению военкомата. Ежегодно учебный центр в Сургуте выпускает более 60 военных водителей.
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