06 октября 2024
05 октября 2024

Мэрия Сургута отреагировала на жалобы жительницы на шумных мигрантов во дворе

Полиция Сургута провела рейды во дворе, где жители жаловались на мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Сургута сообщили, что каждая жалоба жителей на шумные компании во дворе регистрируется и по ним проводится проверка
В мэрии Сургута сообщили, что каждая жалоба жителей на шумные компании во дворе регистрируется и по ним проводится проверка Фото:

Администрация Сургута (ХМАО) проверила жалобы жительницы на мигрантов и подростков, которые шумно и агрессивно ведут себя во дворе дома по улице Профсоюзов 18/1. Совместно с полицией мэрия проводит меры по охране общественного порядка.

«В целях пресечения правонарушений и преступлений совместно с УМВД России по городу Сургуту реализован комплекс мероприятий по охране общественного порядка непосредственно по вышеуказанному адресу. [Полицией] были приближены маршруты патрулирования наружными нарядами», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что ни одно из сообщений о противоправных действиях проигнорировано не было. Каждый вызов зарегистрирован, по ним проводились проверки и принимались решения.

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Администрация Сургута (ХМАО) проверила жалобы жительницы на мигрантов и подростков, которые шумно и агрессивно ведут себя во дворе дома по улице Профсоюзов 18/1. Совместно с полицией мэрия проводит меры по охране общественного порядка. «В целях пресечения правонарушений и преступлений совместно с УМВД России по городу Сургуту реализован комплекс мероприятий по охране общественного порядка непосредственно по вышеуказанному адресу. [Полицией] были приближены маршруты патрулирования наружными нарядами», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что ни одно из сообщений о противоправных действиях проигнорировано не было. Каждый вызов зарегистрирован, по ним проводились проверки и принимались решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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