Мэрия Сургута отреагировала на жалобы жительницы на шумных мигрантов во дворе

Администрация Сургута (ХМАО) проверила жалобы жительницы на мигрантов и подростков, которые шумно и агрессивно ведут себя во дворе дома по улице Профсоюзов 18/1. Совместно с полицией мэрия проводит меры по охране общественного порядка.
«В целях пресечения правонарушений и преступлений совместно с УМВД России по городу Сургуту реализован комплекс мероприятий по охране общественного порядка непосредственно по вышеуказанному адресу. [Полицией] были приближены маршруты патрулирования наружными нарядами», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
В администрации отметили, что ни одно из сообщений о противоправных действиях проигнорировано не было. Каждый вызов зарегистрирован, по ним проводились проверки и принимались решения.
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