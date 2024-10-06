Власти ХМАО сняли ограничения на посещение лесов

В Ханты-Мансийском автономном округе все сняли ограничения на посещение лесов. Департамент недропользования и природных ресурсов сообщил, что с сегодняшнего дня завершился пожароопасный сезон.
«С сегодняшнего дня в лесах Югры завершен пожароопасный период. Напомним, о начале лесопожарного сезона в регионе объявили 26 апреля. Первый лесной пожар потушили 27 апреля в Кондинском лесничестве», — сообщил Депнедр в telegram-канале.
За полгода службы ликвидировали 346 возгораний, в том числе 298 лесных, 44 ландшафтных пожара. Четырежды горел заповедник «Малая Сосьва»: огонь бушевал на площади в 97,1 га. Основными причинами пожаров стали грозовая активность (77% случаев) и неосторожность жителей (23%).
Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО объявил даты начала пожароопасного сезона. Он начал действовать с 26 апреля 2024 года.
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