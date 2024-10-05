В ХМАО в ходе выставки техники НАТО собрали более 200 килограммов гумпомощи

В Сургуте за время выставки трофейной техники НАТО собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи. Ее отправят мирным жителям Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, бойцам СВО из ХМАО, сообщили в сургутской мэрии.
«Более 200 кг гумпомощи собрали в ходе выставки трофейной техники в Сургуте. Добровольцы Гумкорпуса организовали сбор помощи для мирных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, для югорских бойцов, участвующих в СВО», — написали в telegram-канале администрации Сургута.
Посетители выставки написали более 500 писем солдатам. Их передадут военнослужащим, находящимся в госпиталях и на передовой.
Ранее URA.RU сообщало, что выставка трофейной техники НАТО из Сургута отправится в ЯНАО. Она откроется в Новом Уренгое 9 октября.
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