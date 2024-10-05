05 октября 2024
04 октября 2024

В ХМАО в ходе выставки техники НАТО собрали более 200 килограммов гумпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор помощи организовали добровольцы Гумкорпуса
Сбор помощи организовали добровольцы Гумкорпуса Фото:

В Сургуте за время выставки трофейной техники НАТО собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи. Ее отправят мирным жителям Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, бойцам СВО из ХМАО, сообщили в сургутской мэрии. 

«Более 200 кг гумпомощи собрали в ходе выставки трофейной техники в Сургуте. Добровольцы Гумкорпуса организовали сбор помощи для мирных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, для югорских бойцов, участвующих в СВО», — написали в telegram-канале администрации Сургута. 

Посетители выставки написали более 500 писем солдатам. Их передадут военнослужащим, находящимся в госпиталях и на передовой. 

Ранее URA.RU сообщало, что выставка трофейной техники НАТО из Сургута отправится в ЯНАО. Она откроется в Новом Уренгое 9 октября. 

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В Сургуте за время выставки трофейной техники НАТО собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи. Ее отправят мирным жителям Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей, бойцам СВО из ХМАО, сообщили в сургутской мэрии.  «Более 200 кг гумпомощи собрали в ходе выставки трофейной техники в Сургуте. Добровольцы Гумкорпуса организовали сбор помощи для мирных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, для югорских бойцов, участвующих в СВО», — написали в telegram-канале администрации Сургута.  Посетители выставки написали более 500 писем солдатам. Их передадут военнослужащим, находящимся в госпиталях и на передовой.  Ранее URA.RU сообщало, что выставка трофейной техники НАТО из Сургута отправится в ЯНАО. Она откроется в Новом Уренгое 9 октября. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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