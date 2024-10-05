05 октября 2024
04 октября 2024

Губернатор Кухарук проинспектировал объекты строительства в Ханты-Мансийске

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор проверил как объекты, на которых уже бывал летом, так и новые площадки
Губернатор проверил как объекты, на которых уже бывал летом, так и новые площадки Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук проинспектировал объекты строительства в окружной столице. Об этом губернатор Югры сообщил в своих социальных сетях. 

«Сегодня работал на объектах Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. В программу вошли новые площадки и те, которые уже посещал ранее», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

После визита на место будущего учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и образовательного центра компетенций «Добрино», глава ХМАО поделился, что рассматривается вариант объединения этих проектов на одной территории.

Также Кухарук оценил ход строительства спортивного комплекса в деревне Ярки. Его он ранее посещал, во время летних рабочих поездок. На месте перед губернатором отчитался глава района Кирилл Минулин. Здесь завершается организация энергоснабжения, выполнение работ с фасадом и устройство детской площадки. 

По жалобам жителей губернатор посетил школе на 1500 мест. Здесь губернатор дал поручение подрядчику ускориться, чтобы ввести учреждение в эксплуатацию как можно раньше. 

Кроме прочего Кухарук обсудил с главой Ханты-Мансийска варианты дальнейшего благоустройства набережной Иртыша. Проекты по улучшению набережной планируется рассмотреть на заседании Градостроительного совета Югры. 

Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО Руслан Кухарук посетил стройку ЖК «Уютный» в Сургуте, после массовых жалоб от обманутых дольщиков, которые купили квартиры в этом комплексе. Губернатор Югры отметил, то дом готов на 70%.

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Глава ХМАО Руслан Кухарук проинспектировал объекты строительства в окружной столице. Об этом губернатор Югры сообщил в своих социальных сетях.  «Сегодня работал на объектах Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. В программу вошли новые площадки и те, которые уже посещал ранее», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  После визита на место будущего учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и образовательного центра компетенций «Добрино», глава ХМАО поделился, что рассматривается вариант объединения этих проектов на одной территории. Также Кухарук оценил ход строительства спортивного комплекса в деревне Ярки. Его он ранее посещал, во время летних рабочих поездок. На месте перед губернатором отчитался глава района Кирилл Минулин. Здесь завершается организация энергоснабжения, выполнение работ с фасадом и устройство детской площадки.  По жалобам жителей губернатор посетил школе на 1500 мест. Здесь губернатор дал поручение подрядчику ускориться, чтобы ввести учреждение в эксплуатацию как можно раньше.  Кроме прочего Кухарук обсудил с главой Ханты-Мансийска варианты дальнейшего благоустройства набережной Иртыша. Проекты по улучшению набережной планируется рассмотреть на заседании Градостроительного совета Югры.  Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО Руслан Кухарук посетил стройку ЖК «Уютный» в Сургуте, после массовых жалоб от обманутых дольщиков, которые купили квартиры в этом комплексе. Губернатор Югры отметил, то дом готов на 70%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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